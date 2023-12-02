درجات الحرارة اليوم السبت 2-12-2023 في مصر

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن مؤشرات درجات الحرارة اليوم السبت على جميع المدن، ليحل طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومائل للحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، وطقس ليلا بارد على اغلب الانحاء.

كما حذرت من ظهور شبورة صباحا على بعض الطرق الزراعية السريعة والقريبة من المسطحات المائية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة اليوم في القاهرة

ونرصد فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم السبت على مختلف المدن والأنحاء، وتصل فى القاهرة 24 العظمى و 15 الصغرى، و6 اكتوبر 23 العظمى و 14 الصغرى، وشبين الكوم 23 للعظمى و 14 صغرى، وسفاجا 27 العظمى و 17 الصغرى.

درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية

وأضافت هيئة الأرصاد، أن درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية 24 للعظمى و 13 الصغرى، وسوهاج 27 العظمى و 10 الصغرى، والعلمين 24 العظمى و 13 الصغرى، والطور 25 العظمى و 14 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة اليوم في الوادي الجديد 28 العظمي و 10 الصغرى، والسلوم 23 العظمى و 13 الصغري، وحلايب 27 العظمى و 20 الصغرى، وأبو رماد 28 العظمى و 20 الصغرى.

درجة الحرارة فى رفح

وتابعت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة في أبو سمبل 29 العظمى و 15 الصغرى، ورفح 23 العظمى و 13 الصغرى، والغردقة 27 للعظمى و 20 الصغرى، والعريش 23 العظمى و 14 الصغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة اليوم في السويس 25 العظمى و14 الصغرى، ونخل 22 العظمى و 4 الصغرى، ورأس حدربة 27 العظمى و 21 الصغرى، وطابا 23 العظمى و 14 الصغرى.

وأضافت الأرصاد، أن درجة الحرارة اليوم في كفر الشيخ 23 العظمى و 14 الصغرى، و شرم الشيخ 28 العظمى و 19 الصغرى، وطنطا 23 العظمى و14 الصغرى، وأسيوط 26 العظمى و 8 الصغرى.

كما تسجل درجة الحرارة اليوم في المنصورة 24 العظمى و15 الصغرى، والزقازيق 24 العظمى و15 الصغرى، والأقصر 29 العظمى و 12 الصغرى، والمنيا 25 العظمى و 9 الصغرى.

كما تصل في بورسعيد 23 العظمى و18 الصغرى، والفيوم 25 العظمى و 10 الصغرى، وبني سويف 25 العظمى، الصغرى، وسيوة 22 للعظمى و 7 صغرى، ودمنهور 23 للعظمى و 14 الصغرى.

درجة الحرارة فى أسوان

وأضافت أن درجة الحرارة اليوم في أسوان 30 العظمى و 15 الصغرى، ورأس سدر 26 للعظمى و 11 الصغرى، ودمياط 23 العظمى و 17 الصغرى، ومرسى علم 28 العظمى و 18 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة اليوم في رأس غارب 28 العظمى و 16 الصغرى، والعاصمة الإدارية 24 درجة و 15 الصغرى، وكاترين 22 العظمى و3 الصغرى، وشلاتين 28 للعظمى و 21 صغرى.

وتسجل في قنا 28 العظمى و 11 الصغرى، مرسى مطروح 23 العظمى و 12 الصغرى، وبنها 24 العظمى و 15 الصغرى، والإسماعيلية 25 العظمى و 13 الصغرى، وادي النطرون 24 العظمى و 14 الصغرى.

ونرصد في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم السبت مختلف المدن: