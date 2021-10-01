لايف

درجات الحرارة اليوم السبت 2-10-2021 فى مصر

وتصل درجات الحرارة فى الإسكندرية 27 للعظمى
عصام عميرة 12:00 ص, السبت, 2 أكتوبر 21 12:00 ص, السبت, 2 أكتوبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

تنشر بوابة “المال” توقعات درجات الحرارة اليوم على كفة المدن والمحافظات المصرية، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة والوجة البحري وشمال الصعيد، ولطيف ليلا، فيما يسود طقس معتدل نهارا على السواحل الشمالية ومعتدل ليلا.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية، أن مدن جنوب الصعيد يسودها طقس حار نهارا ومعتدل ليلاً، وطقس مائل للحرارة نهارا على جنوب سيناء ومعتدل ليلا.

الطقس فى القاهرة

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية الى القاهرة والوجة البحري والسواحل الشمالية، تمتد الى مدن القناة ووسط سيناء.

وتابعت أن هناك نشاطًا لحركة الرياح على السواحل الغربية وجنوب سيناء وتسجل سرعتها فى القاهرة 14 عقدة، والسواحل الشمالية 15 عقدة، وشمال الصعيد 15 عقدة، وجنوب الصعيد 14 عقدة.

اقرأ أيضا  حالة الطقس غدا الخميس.. ارتفاع طفيف في درجات الحرارة وشبورة

درجات الحرارة فى القاهرة

وتتوقع هيئة الأرصاد، درجات الحرارة اليوم فى القاهرة 30 للعظمى و 21 للصغرى، والإسكندرية 27 للعظمي و 21 للصغري، ووادي النطرون 28 للعظمي و 20 للصغري، وطنطا 30 للعظمي و 21 للصغري.

كما تصل درجات الحرارة فى دمنهور 28 للعظمي و 21 للصغري، ومرسي مطروح 26 للعظمي و 22 للصغري، وسيوة 28 للعظمي و 20 للصغري، ودمياط 29 للعظمي و 22 للصغري.

درجة الحرارة فى السويس

وأوضحت الأرصاد، ان درجة الحرارة فى بورسعيد 29 للعظمي و 23 للصغري، والسويس 30 للعظمي و 21 للصغري، والعريش 30 للعظمي و 21 للصغري، ورفح 30 للعظمي و 20 للصغري.

وأشارت الأرصاد إلى أن درجة الحرارة فى راس سدر 30 للعظمي و 22 للصغري، وطابا 27 للعظمي و 22 للصغري، وكاترين 27 للعظمي و 14 للصغري، والطور 30 للعظمي و 24 للصغري.

اقرأ أيضا  حالة الطقس غدا الجمعة.. مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا

وأضافت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة فى شرم الشيخ 33 للعظمي و 26 للصغري، والغردقة 33 للعظمي و 25 للصغري، ومرسي علم 31 للعظمي و 25 للصغري.

درجة الحرارة فى الصعيد

كما تبلغ فى سوهاج 33 للعظمي و 22 للصغري، واسيوط 32 للعظمي و 20 للصغري، والمنيا 31 للعظمي و 21 للصغري، وبني سويف 31 للعظمي و 21 للصغري.

و تصل درجة الحرارة فى اسون 36 للعظمي و 24 للصغري، والاقصر 35 للعظمي و 23 للصغري، والوادي الجديد 34 للعظمي و 20 للصغري.

الطقس فى شهر أكتوبر

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل شهرأكتوبر، إذ تقترب متوسط درجات الحرارة خلال شهر أكتوبر 2021 مع الخمسة أعوام الماضية وأن تكون درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام.

اقرأ أيضا  درجات الحرارة غدا الثلاثاء .. الأرصاد : أمطار على السواحل الشرقية وتسجل فى القاهرة 31 للعظمى

وأضافت الأرصاد الجوية، ان درجات الحرارة تنخفض تدريجيا في ساعات الليل المتاخرة والساعات الأولى من الصباح وتتفاوت درجات الحرارة نهارا خلال النصف الأول من الشهر، ومع نهايات الشهر يسود طقس بارد ليلا على شمال البلاد، ويقل تدريجيا الشعور بارتفاع نسبة الرطوبة ومدى تاثيرها على درجة الحرارة المحسوسة.

وتنشر بوابة “المال” الإلكترونية تفاصيل درجات الحرارة اليوم على المدن والمحافظات المصرية:

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

ملف الكاتب عصام عميرة

اقرأ أيضاً

حالة الطقس اليوم السبت 2-10-2021 في مصر.. مائل للحرارة وأمطار

دعاء محمود 12:07 ص, السبت, 2 أكتوبر 21

السياحة والآثار تبدأ حملة تنظيف وصيانة التماثيل بالميادين والحدائق العامة

السيد فؤاد 6:41 م, الجمعة, 1 أكتوبر 21

تراجع درجات الحرارة غدا السبت.. نشاط لحركة الرياح على السواحل وتساقط للأمطار

عصام عميرة 6:09 م, الجمعة, 1 أكتوبر 21

حملة مكبرة على سوق الجمعة.. وضبط ثعابين وتماسيح وتسليمها لحديقة الحيوان

عصام عميرة 6:03 م, الجمعة, 1 أكتوبر 21

وزير الأوقاف: العقل هو مناط فهم النص.. ونحن مأمورون بالنظر والتدبر في كتاب الله

هاني جميعي 5:23 م, الجمعة, 1 أكتوبر 21

عقوبات الملصق الإلكتروني.. سحب 3329 رخصة سيارة مخالفة في 24 ساعة

أماني عوض 4:22 م, الجمعة, 1 أكتوبر 21