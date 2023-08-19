درجات الحرارة اليوم السبت 19-8-2023 في مصر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن درجات الحرارة اليوم السبت على جميع المدن، ليسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وطقس ليلا معتدل الحرارة رطب على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، نشاطا لحركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وتبلغ سرعته 16 عقدة في الاتجاه الشمالي الشرقي، وظهور شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

درجات الحرارة اليوم في القاهرة

ونرصد في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم السبت على جميع المدن، وتبلغ القاهرة 33 العظمى و 25 الصغرى، والمنيا 37 للعظمى و 23 الصغرى، وسوهاج 40 للعظمى و 26 الصغرى، والسلوم 34 العظمى و 23 الصغرى.

درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية

كما تصل درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية 31 للعظمى و 23 الصغرى، وبني سويف 36 العظمى و 24 الصغرى، وأبو رماد 38 العظمى و29 الصغرى، ورفح 31 العظمى و 24 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة اليوم في سيوة 37 للعظمى و 21 صغرى، ورأس حدربة 38 العظمى و 28 الصغرى، وشلاتين 41 للعظمى و 31 صغرى، والأقصر 44 العظمى و 27 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة اليوم في كاترين 34 العظمى و 18 الصغرى، 6 أكتوبر 34 العظمى و24 الصغرى، وطابا 37 للعظمى و 25 الصغرى، وقنا 44 العظمى و 27 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم في شبين الكوم 33 للعظمى و 25 صغرى، وأسوان 45 العظمى و 29 الصغرى، ودمنهور 32 للعظمى و 25 الصغرى، وبورسعيد 31 العظمى و 24 الصغرى.

درجة الحرارة اليوم في العلمين الجديدة

وأضافت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة في الإسماعيلية 35 العظمى و 22 للصغرى، وادي النطرون 33 العظمى و 24 الصغرى، والعلمين الجديدة 30 للعظمى و 23 الصغرى، والعاصمة الإدارية 33 درجة و25 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم في الطور 35 العظمى و 28 الصغرى، ورأس غارب 39 العظمى و 28 الصغرى، والوادي الجديد 41 للعظمى و 25 الصغرى، وطنطا 32 العظمى و 24 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة اليوم في رأس سدر 35 للعظمى و 25 الصغرى، وحلايب 37 العظمى و 29 الصغرى، ومرسى علم 39 للعظمى و 29 الصغرى، وكفر الشيخ 32 العظمى و 24 الصغرى.

وأضافت الأرصاد، أن درجة الحرارة اليوم في نخل 36 العظمى و 21 الصغرى، والعريش 31 العظمى و 24 الصغرى، والفيوم 36 العظمى و 24 الصغرى، ودمياط 31 العظمى و 24 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة اليوم في المنصورة 33 العظمى و 25 الصغرى، والسويس 35 العظمى و 23 الصغرى، ومرسى مطروح 31 العظمى و 24 الصغرى، والغردقة 40 للعظمى و 29 الصغرى.

درجة الحرارة اليوم فى شرم الشيخ

وتابعت الأرصاد، أن درجة الحرارة اليوم في سفاجا 40 العظمى و 29 الصغرى، وشرم الشيخ 41 للعظمى و 30 الصغرى، وأبو سمبل 44 العظمى و 28 الصغرى، وبنها 33 العظمى و 25 الصغرى، والزقازيق 33 العظمى و 25 الصغرى.

وتتراوح حالة البحر المتوسط من خفيف الى معتدل وارتفاع الموج من 1 الى 1.75 متر واتجاه الرياح شمالية غربية، وتتغير حالة البحر الأحمر من معتدل الى مضطرب وارتفاع الموج من 1.5 الى 2.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

وفرص سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء قد تصل لحد السيول على مرتفعات سانت كاترين تمتد خفيفة رعدية أحيانا على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم السبت على مختلف المدن: