درجات الحرارة اليوم السبت 19-6-2021 في مصر

وتسجل درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية ٢٩ للعظمي و ٢٠ للصغرى

تتوقع هيئة الأرصاد ارتفاع درجات الحرارة ، اليوم السبت ، على مختلف المدن، ليسود أجواء حارة نهارًا، لطيفة ليلا، والرياح نشطة على مناطق من القاهرة الكبرى، وتسجل درجات الحرارة في القاهرة ٣٤ للعظمى و ٢١ للصغرى، وطنطا ٣٣ للعظمى و٢١ للصغرى.

الطقس في السواحل

وقالت الأرصاد الجوية إن حالة الطقس على السواحل الشمالية معتدلة نهارًا، لطيفة ليلا، والرياح نشطة، معتدلة على الوجه البحرى، ويسود طقس على جنوب سيناء شديدة الحرارة نهارًا، معتدلة ليلا، والرياح نشطة على بعض المناطق من سيناء.

وأوضحت الأرصاد الجوية ان سرعة الرياح تسجل علي القاهرة الكبري ١٥ عقدة، والسواحل الشمالية ١٦ عقدة، و شمال الصعيد ١٨ عقدة، وجنوب الصعيد ١٤ عقدة.

الطقس في الصعيد

وتابعت الأرصاد الجوية، ان مدن شمال الصعيد تشهد طقس حار نهارًا، لطيف ليلا والرياح نشطة، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلا والرياح معتدلة.

درجات الحرارة اليوم

وتعرض بوابة المال الإلكترونية تفاصيل درجات الحرارة اليوم درجات الحرارة اليوم، وتبلغ فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 34 درجة، والصغرى 21 وفي الإسكندرية العظمى 29 والصغرى 20، وتسجل في طنطا ٣٣ للعظمي و٢١ للصغري، وشبين الكوم ٣٤ للعظمي و ٢١ للصغري، و مطروح ٢٨ للعظمي و ٢١ للصغري.

درجة الحرارة اليوم فى شرم الشيخ

كما تبلغ درجة الحرارة فى شرم الشيخ العظمى 36 والصغرى 26، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 25 درجة للصغري.

درجة الحرارة في دمنهور

وعلي دمنهور فالعظمى 33 والصغرى 21 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 38 والصغرى 21 درجة.

درجات الحرارة في أسوان

وتسجل درجات الحرارة في محافظة أسوان 40 درجة للعظمى و 25 للصغرى، وعلي محافظة قنا 39 درجة للعظمى و 25 للصغرى.

وذكرت أندرجة الحرارة في الأقصر 40 للعظمي و 25 للصغري، وعلى سوهاج فالعظمي 37 والصغري 23 درجة، والوادي الجديد ٣٨ للعظمي و ٢٦ للصغري.

نسبة الرطوبة اليوم

وتتوقع الأرصاد، أن تسجل نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 70% للعظمي و 25 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 80 للعظمى، و 40 للصغرى.

وتبلغ الرطوبة اليوم في شمال الصعيد 30 للعظمى و 25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 25 للعظمى و 15 للصغري.

حالة البحر الاحمر

وذكرت الأرصاد، بأن حالة البحر الأحمر مضطربة وارتفاع الموج من 2.5 إلى 3 أمتار، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر، والرياح شمالية شرقية.

وتنشر بوابة المال الإلكترونية تفاصيل درجات الحرارة اليوم السبت علي مختلف المحافظات المصرية: