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درجات الحرارة اليوم السبت 19-12-2020 في مصر

وتسجل درجات الحرارة في الاسكندرية 20 درجة للعظمى و 14 للصغرى
عصام عميرة 7:00 ص, السبت, 19 ديسمبر 20 7:00 ص, السبت, 19 ديسمبر 20

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تنشر بوابة “المال” الإلكترونية درجات الحرارة اليوم في مختلف المدن المصرية من القاهرة وحتى أسوان، إذ تسجل القاهرة 21 درجة للعظمى و 13 للصغرى، فيما تصل في أسوان إلى 27 درجة للعظمى و12 للصغرى.

الطقس في القاهرة

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد القاهرة والوجه البحري، طقسا مائلا للدفء نهارًا، وشبورة مائية صباحا تكون كثيفة، باردة ليلا، والرياح معتدلة، مع فرص لسقوط أمطار خفيفة على بعض مناطق من شمال الوجه البحرى.

وذكرت هيئة الأرصاد، أن طقس جنوب سيناء دافئ نهارًا، بارد ليلاً، والرياح معتدلة، مع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر.

الطقس في الصعيد  

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس في شمال الصعيد مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة، أما طقس جنوب الصعيد فدافئ نهارًا، شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون هناك فرص لتساقط الأمطار الخفيفة غدًا على بعض المناطق من السواحل الشمالية ووسط سيناء، فضلًا عن تكون الشبورة المائية الكثيفة صباحًا على أغلب المناطق.

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وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم السبت  19-12-2020.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة ، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 20 والصغرى 13، وفي الإسكندرية العظمى 21 والصغرى 14.

وتسجل درجات الحرارة اليوم في شرم الشيخ العظمى 25 والصغرى 16، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 15.

كما تبلغ درجات الحرارة اليوم في دمنهور فالعظمى 19 والصغرى 14، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 19 والصغرى 10.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة غد الجمعة، في محافظة أسوان 25 درجة للعظمى و12 للصغرى، وعلي محافظة قنا 24 درجة للعظمى و11 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 24 للعظمي و12 للصغرى.

نسبة الرطوبة

وأشارت الهيئة إلى أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري تسجل 85% للعظمى و35 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 85 للعظمى، و45 للصغرى.

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وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 65 للعظمى و30 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 40 للعظمى و20 للصغري.

حالة البحر المتوسط

وتتوقع هيئة الارصاد الجوية ان تشهد حالة البحر المتوسط  معتدلة  طوال اليوم مع ارتفاع في الامواج يتراوح بين 1.5 الى 2 متر، بحسب درجات الحرارة اليوم.

وأضافت هيئة الأرصاد أن تستقر حالة البحر الاحمر معتدلة وتصل ارتفاع الامواج به الى 2 متر و 1.5 متر خلال طقس اليوم، مع رياح سطحية شمالية غربية.

وذكرت هيئة الارصاد الجوية، استمرار تكاثر السحب المنخفضة علي الكثير من الأماكن الشماليه تكون الفرص الاقوي لسقوط الامطار علي المدن المطلة علي الساحل الشرقي للبلاد ولكن تظل الفرصة موجودة علي الأماكن التي يوجد بها تكونات كثيفة للسحب قد يتساقط منها الامطار الخفيفة واليوم يعتبر تحسن نسبي للأحوال الجوية علي كافة الانحاء.

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وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر:

المدينةالعظميالصغري
القاهرة2113
الإسكندرية2014
طنطا
2113
شبين الكوم2113
دمنهور2114
بلطيم
2114
مطروح
2014
السلوم
1911
سيوة2110
بورسعيد
2013
دمياط
2114
الزقازيق
2113
الإسماعيلية
2311
السويس2213
العريش2013
رفح1914
رأس سدر
2215
نخل207
نويبع2217
طابا1913
كاترين164
الطور2215
شرم الشيخ2416
الغردقة
2415
مرسي علم2414
الفيوم2112
بني سويف2012
المنيا2111
أسيوط2210
سوهاج2312
قنا2312
الأقصر
2312
أسوان2313
أبوسمبل
2212
الوادى الجديد
247
شلاتين2718
حلايب2519
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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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