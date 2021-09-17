درجات الحرارة اليوم السبت 18-9-2021 في مصر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل درجات الحرارة اليوم على مختلف المحاظفات المصرية، وتتشهد مدن القاهرة الكبري والوجة البحري طقس حار رطب نهارا ولطيف ليلا، وطقس حار رطب نهار على جنوب البلاد ومعتدل ليلا.

وتتوقع الأرصاد الجوية، ان حركة الرياح تنشط على مناطق من القاهرة الكبري وجنوب سيناء في أوقات متفرقة من اليوم، وتسجل سرعة الرياح غدا في القاهرة 16عقدة، والسواحل الشمالية 14 عقدة، وشمال الصعيد 16 عقدة، وجنوب الصعيد 12 عقدة.

درجات الحرارة في القاهرة

وتنشر بوابة “المال” تفاصيل درجات الحرارة اليوم على كافة المدن، وتسجل في القاهرة 33 للعظمي و 23 للصغري، والاسكندرية 31 للعظمي و 23 للصغري، وطنطا 32 للعظمي و 23 للصغري، وشبين الكوم 32 للعظمي و 23 للصغري.

درجات الحرارة في بورسعيد

كما تسجل درجات الحرارة في مرسي مطروح 29 للعظمي و 22 للصغري، والسلوم 30 للعظمي و 22 للصغري، وسيوة 33 للعظمي و 22 للصغري، وبورسعيد 30 للعظمي و 24 للصغري.

وتابعت الأرصاد، أن درجات الحرارة في السويس 33 للعظمي و 23 للصغري، والعريش 31 للعظمي و 23 للصغري، ورفح 31 للعظمي و 22 للصغري، وراس سدر 35 للعظمي و 23 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة في طابا 32 للعظمي و 22 للصغري، وكاترين 29 للعظمي و 17 للصغري، والطور 32 للعظمي و 25 للصغري، وشرم الشيخ 34 للعظمي و 26 للصغري.

وأوضحت الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة اليوم في الفيوم 33 للعظمي و 24 للصغري، وبني سويف 33 للعظمي و 23 للصغري.

كما تسجل درجة الحرارة اليوم فى المنيا 33 للعظمي و 24 للصغري، واسيوط 34 للعظمي و 24 للصغري.

وذكرت أن درجات الحرارة اليوم في اسوان 36 للعظمي و 25 للصغري، والاقصر 35 للعظمي و 25 للصغري، وقنا 35 للعظمي و 24 للصغري.

نسبة الرطوبة

وتتوقع الأرصاد الجوية ان نسبة الرطوبة اليوم في القاهرة تسجل 80 للعظمي و30 للصغري، والسواحل الشمالية 90 للعظمي و 40 للصغري، وشمال الصعيد 40 للعظمي و 25 للصغري، وجنوب الصعيد 30 للعظمي و 15 للصغري.

حالة البحر المتوسط

وأضافت الارصاد الجوية، ان حالة البحر المتوسط تترواح من خفيف الى معتدل بارتفاع أمواج من 1.25 متر الى 1.75 متر، فيما تتراوح حالة البحر الاحمر من معتدلة الى مضطربة بارتفاع أمواج من 2 الى 2.5 متر.