درجات الحرارة اليوم السبت 18-6-2022 في مصر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل درجات الحرارة اليوم على مختلف المدن والمحافظات، ليسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية، ومائل للحرارة على السواحل الغربية.

وأضافت الأرصاد، ليسود طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وطقس معتدل ليلًا على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد ولطيف على السواحل الشمالية.

كما تنشط حركة الرياح على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وتتوقع الأرصاد، أن تصل نسبة الرطوبة على القاهرة 86 للعظمي و 30 للصغري، والوجه البحري 88 للعظمي و35 للصغري، والسواحل الشمالية 90 للعظمى و 40 للصغرى، والصعيد 40 للعظمى و25 للصغرى.

درجات الحرارة فى القاهرة

وتبلغ درجات الحرارة اليوم على القاهرة إلى 34 للعظمي و 23 للصغري، ومرسي مطروح 27 للعظمي و 21 للصغري، والسلوم 29 للعظمي و 21 للصغري، ومرسي علم 38 للعظمي و 26 للصغري.

درجات الحرارة فى الإسكندرية

وتصل درجات الحرارة اليوم فى الإسكندرية 29 للعظمي و 21 للصغري، وطنطا 34 للعظمي و 23 للصغري، ودمنهور 32 للعظمي و 22 للصغري، والغردقة 37 للعظمي و 26 للصغري.

وتصل درجة الحرارة اليوم فى شرم الشيخ 38 للعظمي و 28 للصغري، ووادي النطرون 34 للعظمي و 23 للصغري، وشبين الكوم 34 للعظمي و 23 للصغري، وسوهاج 37 للعظمي و 25 للصغري.

وتصل درجة الحرارة اليوم فى الفيوم 35 للعظمي و 24 للصغري، وبني سويف 35 للعظمي و 24 للصغري، والمنيا 36 للعظمي و 24 للصغري، وأسيوط 36 للعظمي و 24 للصغري،

درجة الحرارة

وتصل درجة الحرارة اليوم فى السويس 34 للعظمي و 23 للصغري، والإسماعيلية 35 للعظمي و 23 للصغري، ورأس سدر 36 للعظمي و 24 للصغري.

وتصل درجة الحرارة فى العريش 31 للعظمي و 22 للصغري، وطابا 36 للعظمي و 25 للصغري، والطور 36 للعظمي و 25 للصغري، وبورسعيد 29 للعظمي و 21 للصغري،

درجة الحرارة فى أسوان

كما تبلغ درجة الحرارة فى أسوان 40 للعظمي و 27 للصغري، وقنا 38 للعظمي و 26 للصغري، وشلاتين 36 للعظمي و 25 للصغري، وحلايب 33 للعظمي و 27 للصغري، والأقصر 39 للعظمي و 27 للصغري.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على مختلف المدن والمحافظات: