درجات الحرارة اليوم السبت 18-3-2023 في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل درجات الحرارة اليوم السبت في أغلب الأنحاء، وانخفاض تدريجي في درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الغربية، ومائل للحرارة على جنوب سيناء ، حار على جنوب الصعيد، ويستمر حالة الطقس ليلا بارد على اغلب الانحاء.

كما تتعرض الطرق إلى شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وتكون كثيفة على وسط سيناء.

درجات الحرارة اليوم في القاهرة

وترصد الأرصاد الجوية، في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على جميع المدن، وتصل في القاهرة 22 العظمى و13 الصغرى، والمنصورة 22 العظمى و13 الصغرى، والعريش 22 العظمى و12 الصغرى.

درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية

وتوضح الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية 19 للعظمى و 13 الصغرى، ومحافظة أسيوط 24 العظمى و10 الصغرى، و 6أكتوبر 23 للعظمى و 13 للصغرى.

وتسجل درجة الحرارة اليوم في شبين الكوم 22 للعظمى و 13 صغرى، وأبو رماد 29 العظمى و17 الصغرى، وشرم الشيخ 27 للعظمى و 16 للصغرى، وطابا 23 للعظمى و 13 الصغرى.

كما تواصل درجة الحرارة اليوم في أبو سمبل 33 للعظمى و 13 الصغرى، وأسوان 32 للعظمى و 14 الصغرى، والزقازيق 22 العظمى و 13 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة فى محافظة الفيوم 23 للعظمى و11 للصغرى، والمنصورة 22 العظمى و13 الصغرى، وكفر الشيخ 21 العظمى و14 الصغرى.

وتابعت أن درجة الحرارة في رفح 21 العظمى و 11 الصغرى، وبني سويف 23 العظمى و11 للصغرى، وشلاتين 30 للعظمى و18 صغرى ، ووادي النطرون 22 العظمى و13 الصغرى.

وذكرت أن درجة الحرارة في السلوم 18 للعظمى و9 للصغرى، ورأس غارب 27 للعظمى و15 للصغرى، وطنطا 22 للعظمى و13 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة في دمياط 21 للعظمى و 13 للصغرى، ورأس سدر 25 للعظمى و 13 للصغرى، ونخل 22 العظمى و4 للصغرى.

خريطة تساقط الأمطار

والفرصة مهيأة لسقوط امطار خفيفة الى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وتمتد الى مناطق من جنوب الوجه البحري على فترات متقطعة.

وتنشط حركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء محملة بالرمال والأتربة، ويمتد نشاطها على مناطق من شمال محافظة البحر الأحمر وشمال ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وتساوى سرعة الرياح 20 عقدة في الاتجاه الغربي.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم علي جميع المدن: