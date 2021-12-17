درجات الحرارة اليوم السبت 18-12-2021 فى مصر

تتوقع الأرصاد الجوية أن يسود طقس بارد في أول الليل وشديد البرودة في آخره تصل إلى حد الصقيع على جنوب سيناء وفق درجات الحرارة اليوم، وتسجل تراجعًا ملحوظًا للدرجة الصغرى، وتصل في القاهرة 10 درجات.

كما يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وطقس مائل للبرودة نهارا على السواحل الشمالية الغربية، وطقس دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وفق درجات الحرارة اليوم.

وذكرت الأرصاد أن حالة البحر المتوسط تتراوح من معتدلة إلى مضطربة بارتفاع أمواج من 2 الى 2.5متر، وتصل حالة البحر الأحمر إلى معتدلة بارتفاع أمواج 1.5 متر.

كما تنشط حركة الرياح مثيرة للرمال والاتربة على مناطق من القاهرة والوجة البحري والسواحل الشمالية بسرعة 18 عقدة على القاهرة، و 22 عقدة على السواحل الشمالية.

درجات الحرارة في القاهرة

تتوقع الأرصاد تفاصيل درجات الحرارة اليوم على جميع المدن، وتصل على القاهرة 19 للعظمي و 10 للصغري، وشبين الكوم 19 للعظمي و 10 للصغري، ودمنهور 18 للعظمي و 11 للصغري.

درجات الحرارة في الإسكندرية

وأوضحت الأرصاد، أن درجات الحرارة في الإسكندرية 18 للعظمي و 11 للصغري، وطنطا 18 للعظمي و 10 للصغري، ودمياط 19 للعظمي و 11 للصغري.

كما تسجل درجات الحرارة اليوم على مدن القناة، تصل في السويس 18 للعظمي و 12 للصغري، والإسماعيلية 18 للعظمي و 11 للصغري، وبورسعيد 19 للعظمي و 11 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة على سيوة 16 للعظمي و 5 للصغري، والزقازيق 19 للعظمي و 11 للصغري، مرسي مطروح 18 للعظمي و 10 للصغري.

درجة الحرارة فى شرم الشيخ

وتابعت أن درجة الحرارة اليوم على شرم الشيخ 21 للعظمي و 15 للصغري، والطور 19 للعظمي و 14 للصغري، ومرسي علم 22 للعظمي و 15 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة في طابا 18 للعظمي و 12 للصغري، وكاترين 12 للعظمي و 6 للصغري، والفيوم 19 للعظمي و 8 للصغري.

وتسجل درجة الحرارة على مدن الجنوب، في بني سويف 19 للعظمي و 8 للصغري، والمنيا 19 للعظمي و 7 للصغري، واسيوط 18 للعظمي و 6 للصغري، وسوهاج 20 للعظمي و 7 للصغري.

وتصل درجة الحرارة في الأقصر 20 للعظمي و 10 للصغري، وأسوان 21 للعظمي و 11 للصغري، والوادي الجديد 20 للعظمي و 9 للصغري، وحلايب 27 للعظمي و 13 للصغري.

نسبة الرطوبة اليوم

وذكرت الأرصاد، أن نسبة الرطوبة اليوم تسجل على القاهرة 75 للعظمي و 25 للصغري، والسواحل الشمالية 80 للعظمي و 30 للصغري، وشمال الصعيد 40 للعظمي و 25 للصغري، وجنوب الصعيد 30 للعظمي و 15 للصغري.

وتنشر بوابة “المال” الإلكترونية تفاصيل درجات الحرارة اليوم على كافة المدن و المحافظات المصرية: