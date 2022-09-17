درجات الحرارة اليوم السبت 17-9-2022 في مصر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن جميع درجات الحرارة اليوم على مختلف المدن والمحافظات، ليسود طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وتصل في القاهرة 32 للعظمى.

كما يسود طقس شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة على مدن الصعيد وجنوب سيناء بسرعة 16 عقدة.

درجات الحرارة فى القاهرة

وتتوقع أن تصل درجات الحرارة اليوم في القاهرة 32 للعظمى و 23 للصغرى، والعاصمة الإدارية 32 للعظمى و 22 للصغرى، وأكتوبر 32 للعظمى و 22 للصغرى، وبنها 31 للعظمى و 23 للصغرى، وكفر الشيخ 31 للعظمى و 23 للصغرى، والمنصورة 31 للعظمى و 22 للصغرى.

درجات الحرارة فى الإسكندرية

كما تصل درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية 29 للعظمى و 22 للصغرى، والعلمين الجديدة 29 للعظمى و 22 للصغرى، ووادي النطرون 30 للعظمى و 22 للصغرى، ومطروح 29 للعظمى و 22 للصغرى، والسلوم 28 للعظمى و 22 للصغرى، وسيوة 33 للعظمى و 21 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة في المنصورة 31 للعظمى و 22 للصغرى، ودمياط 29 للعظمى و 24 للصغرى، وبورسعيد 29 للعظمى و 23 للصغرى، والسويس 32 للعظمى و 24 للصغرى، وشبين الكوم 31 للعظمى و 23 للصغرى، و وطنطا 30 للعظمى و 23 للصغرى.

درجة الحرارة اليوم

وتبلغ درجة الحرارة في طنطا 30 للعظمى و 23 للصغرى، وشلاتين 36 للعظمى و 26 للصغرى، والعريش 30 للعظمى و 22 للصغرى، ورفح 29 للعظمى و 20 للصغرى، والطور 31 للعظمى و 24 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة اليوم في راس سدر 33 للعظمى و 23 للصغرى، ونخل 30 للعظمى و 16 للصغرى، وطابا 32 للعظمى و 23 للصغرى، و ونويبع 34 للعظمى و 25 للصغرى، وحلايب 34 للعظمى و 26 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة في شرم الشيخ 34 للعظمى و 26 للصغرى، والغردقة 34 للعظمى و 25 للصغرى، ومرسي علم 33 للعظمى و 25 للصغرى، والفيوم 32 للعظمى و 20 للصغرى، وبني سويف 32 للعظمى و 21 للصغرى، والمنيا 33 للعظمى و 21 للصغرى.

درجة الحرارة فى أسوان

كما تصل درجة الحرارة فى أسوان 37 للعظمى و 26 للصغرى، والأقصر 37 للعظمى و 25 للصغرى، والوادي الجديد 39 للعظمى و 25 للصغرى، وأبو سمبل 39 للعظمى و 22 للصغرى.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم فى المحافظات المصرية: