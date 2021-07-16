درجات الحرارة اليوم السبت 17-7-2021 في مصر

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، طقسًا شديد الحرارة رطب علي معظم الانحاء حار علي السواحل الشمالية نهارًا معتدلًا رطب ليلا، وفق درجات الحرارة اليوم، ولذا يرجي عدم التعرض للأشعة الشمس المباشرة خاصة وقت الظهيرة.

الطقس فى القاهرة

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية ان درجات الحرارة اليوم تشهد ارتفاعا ملحوظا فى أغلب المدن، وتسجل نسبة الرطوبة اليوم على القاهرة 70 للعظمي و 30 للصغري، والسواحل الشمالية 85 للعظمي و 40 للصغري، وشمال الصعيد 40 للعظمي و 25 للصغري، وجنوب الصعيد 30 للعظمي و 15 للصغري.

وذكرت الأرصاد الجوية، تكون شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر على الطرق المؤدية الى القاهرة والوجة البحري والسواحل الشمالية، مع نشاط لحركة الرياح على مناطق من القاهرة والسواحل الغربية.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، ان تسجل سرعة الرياح على القاهرة 15 عقدة، والسواحل الشمالية 17 عقدة، وشمال الصعيد 14 عقدة، وجنوب الصعيد 8 عقدة.

درجات الحرارة اليوم فى القاهرة

وترصد بوابة “المال” الإلكترونية تفاصيل درجات الحرارة اليوم فى القاهرة 39 للعظمي و 26 للصغري، وتصل الدرجة المحسوسة الى 41 للعظمي، وتبلغ فى الاسكندرية 33 للعظمي و 24 للصغري، وطنطا 37 للعظمي و 25 للصغري.

وأضافت الأرصاد الجوية، ان درجة الحرارة فى بورسعيد تبلغ 34 للعظمي و 25 للصغري، والاسماعيلية 39 للعظمي و 25 للصغري، والسويس 39 للعظمي و 25 للصغري، ودمياط 34 للعظمي و 25 للصغري.

درجة الحرارة اليوم فى سوهاج

كما تسجل درجات الحرارة فى سوهاج 42 للعظمي و 26 للصغري، واسيوط 41 للعظمي و 26 للصغري، والمنيا 40 للعظمي و 25 للصغري، وبني سويف 39 للعظمي و 25 للصغري.

وذكرت الارصاد الجوية ان درجات الحرارة اليوم فى اسوان تسجل 44 للعظمي و 28 للصغري، والاقصر 43 للعظمي و 27 للصغري، وقنا 43 للعظمي و 27 للصغري.