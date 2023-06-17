درجات الحرارة اليوم السبت 17-6 -2023 في مصر

تتوقع الأرصاد طقسًا شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري نهارًا وفق درجات الحرارة، اليوم السبت، على جميع المدن، ويسود طقس حار نهارًا على السواحل الشمالية، وطقس معتدل الحرارة ليلًا على جميع الأنحاء.

درجات الحرارة في القاهرة

وتتعرض الطرق الزراعية والسريعة لشبورة مائية فى الصباح الباكر، مع نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية على فترات متقطعة، بسرعة تتراوح من 16 إلى 18 عقدة.

ونعرض، فى التقرير، تفاصيل درجات الحرارة اليوم على مختلف الأنحاء، وتبلغ في القاهرة 36 العظمى، و23 الصغرى، وشرم الشيخ 40 للعظمى، و29 الصغرى، والعلمين الجديدة 27 للعظمى، و21 الصغرى، وسيوة 33 للعظمى، و21 الصغرى.

درجات الحرارة في الإسكندرية

وأشارت الأرصاد إلى أن درجات الحرارة في الإسكندرية 27 للعظمى، و21 للصغرى، وطنطا 36 العظمى، و23 الصغرى، وكفر الشيخ 35 العظمى، و23 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم فى الفيوم 37 للعظمى، و27 للصغرى، وسفاجا 39 العظمى، و27 الصغرى، ورأس حدربة 35 العظمى، و26 الصغرى، ورأس غارب 38 العظمى، و27 الصغرى.

كما تصل درجة الحرارة فى سوهاج 43 للعظمى، و29 للصغرى، ورفح 29 العظمى، و21 الصغرى، ووادي النطرون 36 العظمى، و22 الصغرى، والسلوم 29 العظمى، و23 الصغرى.

درجة الحرارة اليوم فى مرسي علم

وذكرت الأرصاد الجوية أن درجة الحرارة اليوم فى مرسى علم 38 للعظمى، و28 الصغرى، وشبين الكوم 36 للعظمى، و23 الصغرى، وسيوة 33 للعظمى، و21 الصغرى، وكاترين 34 العظمى، و14 الصغرى.

وأضافت الأرصاد الجوية أن درجة الحرارة اليوم فى بورسعيد 29 العظمى، و22 الصغرى، وبني سويف 39 العظمى، و27 الصغرى، والمنيا 41 للعظمى، و28 الصغرى، ودمياط 34 العظمى، و24 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة في الأقصر 44 العظمى، و31 الصغرى، وأبو رماد 36 العظمى، و27 الصغرى، وشلاتين 38 للعظمى، و26 الصغرى.

درجة الحرارة في أسيوط

كما تبلغ درجة الحرارة اليوم فى أسيوط 42 العظمى، و27 الصغرى، ، والمنصورة 35 العظمى، و23 الصغرى، ومرسى مطروح 28 العظمى، و20 الصغرى، وأبو سمبل 43 العظمى، و30 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة اليوم فى مدينة 6 أكتوبر إلى 36 العظمى، و24 الصغرى، والسويس 36 العظمى، و25 الصغرى، ورأس سدر 37 للعظمى، و22 الصغرى، وقنا 43 العظمى، و30 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة في حلايب 35 العظمى، و28 الصغرى، والغردقة 40 للعظمى، و28 الصغرى، والإسماعيلية 37 العظمى، و23 للصغرى، والعاصمة الإدارية 36 درجة، و24 الصغرى.

درجة الحرارة فى دمنهور

وتسجل درجة الحرارة في دمنهور 34 للعظمى، و23 الصغرى، وطابا 36 للعظمى، و24 الصغرى، والوادي الجديد 45 للعظمى، و26 الصغرى، وبنها 36 العظمى، و23 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة في الطور إلى 37 العظمى، و26 الصغرى، والزقازيق 36 العظمى، و24 الصغرى، ونخل 38 العظمى، و17 الصغرى،

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم السبت على مختلف المدن: