درجات الحرارة اليوم السبت 17-4-2021 فى مصر

تسجل درجات الحرارة في شرم الشيخ 33 للعظمى و 22 للصغري

تتوقع هيئة الأرصاد طقسا شديد الحرارة نهارًا على كل المدن المصرية، مع نشاط للرياح على بعض مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري، إذ تسجل درجات الحرارة اليوم على القاهرة 36 للعظمى، و20 للصغرى، وتصل الدرجة المحسوسة إلى 37 درجة.

ويسود طقس لطيف ليلًا على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، فيما يسود طقس معتدل ليلًا على جنوب الصعيد، إذ تسجل درجات الحرارة على الإسكندرية 34 للعظمى و 18 للصغرى.

الطقس في القاهرة

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، حدوث نشاط في حركة الرياح أحيانًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى، تصل سرعتها الى 15 عقدة، فيما تبلغ سرعة الرياح على السواحل الشمالية 14 عقدة.

الطقس في السواحل

وذكرت الأرصاد، أن طقس السواحل الشمالية الشرقية مائل للحرارة نهارًا، فيما يكون شديد الحرارة على السواحل الغربية، لطيفا ليلا، والرياح معتدلة.

وعلى جنوب سيناء فالطقس شديد الحرارة نهارا، لطيف ليلا، والرياح معتدلة، تنشط مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من غرب البلاد.

الطقس في الصعيد

فيما يكون طقس شمال وجنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا لطيفًا ليلا على الشمال معتدل في الجنوب، والرياح معتدلة، وتصل سرعة الرياح الى 13 عقدة على مدار اليوم.

درجات الحرارة

وتعرض هيئة الأرصاد الجوية جدولا شاملا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 36 والصغرى 20 وفي الإسكندرية العظمى 34 والصغرى 18.

كما تصل درجة الحرارة على شرم الشيخ العظمى 33 والصغرى 22، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 19 درجة للصغري.

كما تبلغ درجة الحرارة على دمنهور فالعظمى 33 والصغرى 16، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 37 والصغرى 18 درجة.

الطقس في أسوان

كما تصل درجات الحرارة اليوم، في محافظة أسوان 38 درجة للعظمى و23 للصغرى، وعلى محافظة قنا 38 درجة للعظمى و 22 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 38 للعظمي و 23 للصغري، وعلى سوهاج فالعظمي 38 والصغري 21 درجة.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم السبت 17-4-2021.

الرطوبة

وذكرت الأرصاد الجوية، أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 70% للعظمي و 35 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 85 للعظمى، و 45 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 40 للعظمى و 35 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 35 للعظمى و 15 للصغري.

اضطراب حالة البحر المتوسط

كما تصل حالة البحر المتوسط اليوم معتدلة الى مضطربة، وتصل ارتفاع الأمواج الى 2.5 الى 2 متر.

وتسجل حالة البحر الأحمر حالة معتدلة بعض الأوقات على مدار اليوم وتسجل ارتفاع امواج الى 2 و 1.5 متر.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر:

المدينة العظمي الصغري القاهرة 36 20 الإسكندرية 34 18 طنطا

34 17 شبين الكوم 34 17 دمنهور 33 16 بلطيم

31 16 مطروح

36 16 السلوم

37 17 سيوة 37 18 بورسعيد

26 20 دمياط

24 16 الزقازيق

35 18 الإسماعيلية

35 19 السويس 36 18 العريش 27 16 رفح 27 15 رأس سدر

33 20 نخل 32 19 نويبع 34 20 طابا 32 19 كاترين 29 14 الطور 31 20 شرم الشيخ 33 22 الغردقة

35 19 مرسي علم 35 19 الفيوم 36 19 بني سويف 36 19 المنيا 37 20 أسيوط 37 20 سوهاج 38 21 قنا 38 22 الأقصر

38 23 أسوان 38 23 أبوسمبل

37 21 الوادى الجديد

37 19 شلاتين 34 20 حلايب 32 21