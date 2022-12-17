درجات الحرارة اليوم السبت 17-12-2022 في مصر

تتوقع الأرصاد تفاصيل مؤشرات درجات الحرارة اليوم السبت على مختلف المدن والمحافظات، ليسود طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر دافئ نهارا القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومائل للحرارة على شمال الصعيد وحار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما يسود طقس مائل للبرودة فى أول الليل يصل إلى بارد فى آخره على جميع المدن المصرية، مع شبورة مائي في الصباح الباكر قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق من والى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد.

وتتوقع الأرصاد، أن تنشط حركة الرياح على القاهرة الكبرى على فترات متقطعة بسرعة 15 عقدة، فيما تعتدل سرعة الرياح على باقي المدن والأنحاء المصرية.

درجات الحرارة فى القاهرة

نعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على المحافظات المصرية والمدن، وتبلغ في القاهرة 24 للعظمى و 14 للصغرى، و مطروح 23 للعظمى و 13 للعظمى.

درجة الحرارة في العاصمة الإدارية

كما تصل درجة الحرارة في العاصمة الإدارية 23 للعظمى و 14 للصغرى، و أكتوبر 24 للعظمى و 15 للصغرى، وبنها 23 للعظمى و 15 للصغرى، ودمنهور 23 للعظمى و 14 للصغرى.

درجات الحرارة فى الإسكندرية

وذكرت الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة في الإسكندرية 24 للعظمى و 15 للصغرى، والعلمين الجديدة 24 للعظمى و 15 للصغرى، و رأس سدر 26 للعظمى و 12 للصغرى.

وتسجل درجة الحرارة في بورسعيد 24 للعظمى و 14 للصغرى، والسويس 23 للعظمى و 13 للصغرى، وشبين الكوم 24 للعظمى و 14 للصغرى.

وتابعت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة في السلوم 23 للعظمى و 11 للصغرى، و وسيوة 22 للعظمى و 10 للصغرى، و العريش 22 للعظمى و 14 للصغرى.

وطنطا 23 للعظمى و 14 للصغرى، و شلاتين 29 للعظمى و 19 للصغرى، ودمياط 23 للعظمى و 15 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة في طابا 24 للعظمى و 15 للصغرى، و حلايب 25 للعظمى و 19 للصغرى، و الطور 25 للعظمى و 14 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة في شرم الشيخ 27 للعظمى و 18 للصغرى، الغردقة 26 للعظمى و 16 للصغرى، والمنيا 25 للعظمى و 10 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة في مرسى علم 27 للعظمى و 16 للصغرى، والفيوم 25 للعظمى و 12 للصغرى، وبني سويف 25 للعظمى 11 للصغرى،

درجة الحرارة

كما تصل درجة الحرارة في أسيوط 26 للعظمى و 10 للصغرى، وسوهاج 26 للعظمى و 11 للصغرى، وقنا 27 للعظمى و 12 للصغرى، والأقصر 28 للعظمى و 13 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة في أسوان 30 للعظمى و 14 للصغرى، والوادي الجديد 26 للعظمى و 9 للصغرى، وأبو سمبل 26 للعظمى و 12 للصغرى.

كما تسجل حالة البحرين الأحمر والمتوسط اعتدال على مدار اليوم بارتفاع أمواج من 1 الى 2 متر، ورياح اتجاه شمالية شرقية.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على مختلف المدن والمحافظات: