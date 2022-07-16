درجات الحرارة اليوم السبت 16-7-2022 فى مصر

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن مدن القاهرة الكبرى والوجه البحري تشهد طقسا حارا رطبا تمتد الى السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وطقسا معتدل الحرارة رطب على كل الأنحاء، مع نشاط حركة الرياح على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الغربية.

درجات الحرارة فى القاهرة

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة فى القاهرة 34 للعظمى و 24 للصغرى، ووادي النطرون 33 للعظمى و 24 للصغرى، والسلوم 30 للعظمى و 24 للصغرى، وسيوة 35 للعظمى و 21 للصغرى، والسويس 34 للعظمى و 23 للصغرى.

درجات الحرارة فى الإسكندرية

كما تصل درجات الحرارة فى الإسكندرية 30 للعظمى و 24 للصغرى، وبورسعيد 31 للعظمى و 24 للصغرى، ودمياط 30 للعظمى و المنصورة 33 للعظمى و 25 للصغرى، ورفح 31 للعظمى و 24 للصغرى.

وتسجل درجة الحرارة اليوم فى طنطا 33 للعظمى و24 للصغرى، وشبين الكوم 34 للعظمى و 24 للصغرى، ودمنهور 33 للعظمى و 24 للصغرى، وبلطيم 30 للعظمى و24 للصغرى، ومطروح 29 للعظمى و22 للصغرى.

درجات الحرارة اليوم

كما تصل درجات الحرارة فى شرم الشيخ 38 للعظمى و28 للصغرى، والإسماعيلية 35 للعظمى و24 للصغرى، والعريش 31 للعظمى و 24 للصغرى، ورأس سدر 35 للعظمى و 25 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم فى نخل 33 للعظمى و 20 للصغرى، ونويبع 36 للعظمى و 26 للصغرى، وطابا 33 للعظمى و24 للصغرى، وكاترين 32 للعظمى و18 للصغرى، والطور 35 للعظمى و 26 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة فى الغردقة 37 للعظمى و27 للصغرى، ومرسى علم 36 للعظمى و27 للصغرى، وحلايب 34 للعظمى و 28 للصغرى، وقنا 37 للعظمى و 26 للصغرى.

درجة الحرارة اليوم

وتبلغ درجة الحرارة فى أسوان 39 للعظمى و 28 للصغرى، وإدفو 39 للعظمى و 28 للصغرى، والوادي الجديد 38 للعظمى و 26 للصغرى، والفيوم 34 للعظمى و 23 للصغرى، وبني سويف 35 للعظمى و 22 للصغرى، والمنيا 35 للعظمى و 23 للصغرى.

نسبة الرطوبة

كما ترتفع نسبة الرطوبة مع التحذير من التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، وتبلغ فى القاهرة 75 للعظمى و 30 للصغرى، والوجه البحري 80 للعظمى و35 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم على السواحل الشمالية 90 للعظمى و 60 الصغرى، وشمال الصعيد 45 للعظمى، و 20 الصغرى، وجنوب الصعيد 30 للعظمى و 15 للصغرى.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على مختلف المدن والمحافظات: