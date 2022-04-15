درجات الحرارة اليوم السبت 16-4-2022 فى مصر

كشفت الأرصاد الجوية عن تأثر البلاد بمنخفض حراري يصاحبه ارتفاع كبير في درجات الحرارة اليوم السبت، ونشاط للرياح تكون مثيرة للرمال والاتربة علي غرب البلاد وشمال الصعيد.

وأضافت الأرصاد ان مدن القاهرة الكبري والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد يسودها طقس حار نهارا ومائل للبرودة ليلا، وطقس شديد الحرارة نهارا على جنوب البلاد وجنوب الصعيد ومعتدل ليلا.

نشاط للرياح

وتابعت الأرصاد، ان هناك نشاطا لحركة الرياح على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية تكون مثيرة للرمال والاتربة على أقصى غرب البلاد فى فترات متقطعة.

كما تسجل سرعة الرياح على القاهرة والوجه البحري 15 عقدة، وتصل فى السواحل الشمالية 20 عقدة، وتعتدل على باقي المدن والانحاء.

درجات الحرارة فى القاهرة

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم السبت على مايقرب من 38 مدينة ومحافظة، وتبلغ على القاهرة 30 للعظمي و 17 للصغري، والفيوم 31 للعظمي و15 للصغري.

كما تصل درجة الحرارة فى شبين الكوم 29 للعظمي و 15 للصغري، ودمنهور 29 للعظمي و 16 للصغري، والعريش 24 للعظمي و 15 للصغري، والسويس 30 للعظمي و 15 للصغري.

درجات الحرارة فى الاسكندرية

وتصل درجات الحرارة اليوم فى الاسكندرية 28 للعظمي و 14 للصغري، وطنطا 29 للعظمي و 15 للصغري، ومطروح 24 للعظمي و 15 للصغري، والاسماعيلية 30 للعظمي و 15 للصغري.

وذكرت الأرصاد، أن درجة الحرارة فى شرم الشيخ 32 للعظمي و 21 للصغري، والغردقة 34 للعظمي و 20 للصغري، ومرسي علم 35 للعظمي و 18 للصغري، والسلوم 28 للعظمي و 15 للصغري.

درجة الحرارة اليوم فى بورسعيد

كما تبلغ درجة الحرارة فى بورسعيد 25 للعظمي و 14 للصغري، والمنصورة 29 للعظمي و 15 للصغري، والزقازيق 30 للعظمي و 14 للصغري، ونويبع 29 للعظمي و 16 للصغري.

وتصل الحرارة فى دمياط 24 للعظمي و 15 للصغري، رفح 23 للعظمي و 15 للصغري، وراس سدر 29 للعظمي و 13 للصغري، ونخل 28 للعظمي و 6 للصغري.

درجة الحرارة اليوم

وتسجل درجة الحرارة فى بني سويف 31 للعظمي و 15 للصغري، والمنيا 34 للعظمي و 11 للصغري، واسيوط 35 للعظمي و 12 للصغري، وشلاتين 32 للعظمي و 18 للصغري.

كما تصل درجة الحرارة اليوم فى اسوان 38 للعظمي و 19 للصغري، والاقصر 37 للعظمي و 18 للصغري، وقنا 36 للعظمي و 18 للصغري، والوادي الجديد 38 للعظمي و 18 للصغري.

حالة البحر المتوسط

وتتوقع الارصاد ان تتراوح حالة البحر المتوسط من معتدل الى مضطرب بارتفاع امواج من 2 الى 2.5 متر وحركة رياح شرقية شمالية.

كما تترواح حالة البحر الاحمر من خفيف الى معتدل بارتفاع امواج من 1 الى 1.75 متر واتجاة رياح شمالية غربية.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على جميع المدن والمحافظات: