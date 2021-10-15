درجات الحرارة اليوم السبت 16-10-2021 فى مصر

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية استمرار الأجواء الحارة علي شمال البلاد وفق درجات الحرارة اليوم على مختلف لمدن؛ ثم تبدأ الحرارة بالانخفاض من يوم الأحد لتعدل حالة الطقس علي كافة الانحاء ثم يستمر الانخفاض التدريجي خلال أسبوع قادم، مع فرص لسقوط الأمطار الخفيفه علي السواحل الغربية.

الطقس فى القاهرة

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أن مدن القاهرة الكبري والوجة البحري يسودها طقس حار نهارا ولطيف ليلا، وطقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية نهارا ولطيف ليلا، وفق درجات الحرارة اليوم السبت.

وتابعت الأرصاد الجوية، أن مدن جنوب البلاد وجنوب سيناء تشهد طقس شديد الحرارة نهارا ومعتدل ليلا على تلك الانحاء.

كما تتعرض أغلب الطرق الرئيسية الى شبورة مائية صباحا على القاهرة والوجة البحري تمتد الى السواحل الشمالية.

وتتوقع الارصاد الجوية، نشاط لحركة الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، وتسجل سرعتها على القاهرة 14 عقدة، والسواحل الشمالية 15 عقدة، وشمال الصعيد 16 عقدة.

درجات الحرارة في القاهرة

ونرصد في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم، وتصل في القاهرة ٣٤ للعظمي و ٢١ للصغري، ودمنهور ٣٢ للعظمي و ٢٠ للصغري، والمنصورة ٣٢ للعظمي و ٢٠ للصغري.

درجات الحرارة فى الإسكندرية

كما تبلغ درجات الحرارة فى الإسكندرية ٢٩ للعظمي و ٢٠ للصغري، وطنطا ٣٣ للعظمي و ٢١ للصغري، و مرسي مطروح ٢٨ للعظمي و ١٨ للصغري.

وتابعت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة في بورسعيد ٣٠ للعظمي و ٢٣ للصغري، والإسماعيلية ٣٤ للعظمي و ٢١ للصغري، وسيوة ٣١ للعظمي و ١٨ للصغري.

وتصل درجة الحرارة في العريش ٢٩ للعظمي و ٢٢ للصغري، و رفح ٢٩ للعظمي و ٢٢ للصغري، وشرم الشيخ ٣٨ للعظمي و ٢٦ للصغري، والغردقة ٣٧ للعظمي و ٢٦ للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم في مرسي علم ٣٧ للعظمي و ٢٤ للصغري، والفيوم ٣٤ للعظمي و ٢١ للصغري.

درجة الحرارة

وتابعت الأرصاد الجوية ان درجة الحرارة في المنيا 36 للعظمي و 20 للصغري، وأسيوط ٣٧ للعظمي و ٢٠ للصغري، وسوهاج ٣٨ للعظمي و ٢٢ للصغري.

وأضافت الأرصاد، أن درجة الحرارة اليوم في أسوان تصل الي ٤٢ للعظمي و ٢٦ للصغري، وقنا ٣٩ للعظمي و ٢٣ للصغري.

كما تصل درجة الحرارة في الأقصر ٤٠ للعظمي و ٢٤ للصغري، والوادي الجديد ٣٨ للعظمي و ٢٢ للصغري، وحلايب 33 للعظمي و 24 للصغري.

الأعاصير المتوسطية

تعد ظاهرة جوية (عاصفة) شبيهه بالإعاصير المدارية أو الاستوائي تظهر فوق منطقة البحر الأبيض المتوسط، في بعض الحالات النادرة وصلت قوة العاصفة إلى قوة إعصار من الدرجة الأولى، لكن حتى في مثل هذه الحالات تتعبر قوة الرياح ليست هي العامل الأخطر على المجتمع، بل يتمثل الخطر الرئيس في الأمطار الغزيرة و‌الفيضانات المفاجئة.

كما تم التعرّف على الأعاصير المتوسطية وتحديدها في منطقة حوض البحر المتوسط في ثمانينيات القرن العشرين، وذلك بالاستعانة بصور الأقمار الصناعية والتي أظهرت ضغوطاً جوية منخفضة (شبيهة بالاستوائية) تسببت بتشكل عين إعصارية في وسطها.

وتنشر بوابة “المال” الإلكترونية تفاصيل درجات الحرارة اليوم على المدن والمحافظات المصرية: