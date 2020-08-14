درجات الحرارة اليوم السبت 15-8-2020 في مصر

ذكرت هيئة الأرصاد الجوية، أن القاهرة الكبرى والوجه البحري، تشهد اليوم، طقسا حارا رطبا نهارًا، تصاحبه شبورة مائية صباحًا، معتدلا ليلًا، والرياح معتدلة، وفقًا لتوقعات درجات الحرارة اليوم.

وأكدت هيئة الارصاد الجوية، أن محافظة أسوان تشهد أعلى ارتفاع في درجات الحرارة اليوم وفقا لتوقعات الطقس على المحافظات المصرية.

طقس السواحل الشمالية وسيناء

وقالت الأرصاد إن طقس السواحل الشمالية معتدل نهارًا، وشبورة مائية صباحًا، لطيف ليلًا، والرياح معتدلة تنشط علي السواحل الغربية، حيث تتأثر البلاد حاليًا بامتداد منخفض الهند الموسمي.

فيما يكون طقس جنوب سيناء حار نهارًا، معتدلا ليلًا والرياح نشطة، علي خليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب في الملاحة البحرية.

وعلي شمال الصعيد فالطقس حار نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح معتدلة، فيما يكون علي جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح معتدلة.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم السبت 15-8-2020.

درجات الحرارة اليوم فى القاهرة

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 36 والصغرى 25، أما الإسكندرية فالعظمى 32 والصغرى 26 .

وفي شرم الشيخ العظمى 39 والصغرى 30، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 28، ودمنهور العظمى 33 والصغرى 25، وتسجل مدينة سيوة درجة حرارة للعظمى تصل إلى 37 والصغرى 21 .

درجة الحرارة اليوم فى أسوان

كما تسجل درجة الحرارة اليوم في محافظة أسوان 41 درجة للعظمى و30 للصغرى، أما محافظة قنا فتسجل 40 درجة للعظمى و27 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 41 للعظمي و28 للصغري.

نسبة الرطوبة فى القاهرة

وأفادت الهيئة بأن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 85 للعظمى و28 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 88 للعظمى، و50 للصغرى، وعلى شمال الصعيد 55 للعظمى و 20 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى و15 للصغري.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر:

المدينة العظمي الصغري القاهرة 36 25 الإسكندرية 32 26 طنطا

34 24 شبين الكوم 35 25 دمنهور 33 25 بلطيم

32 25 مطروح

30 22 السلوم

31 23 سيوة 37 21 بورسعيد

32 26 دمياط

32 25 الزقازيق

36 26 الإسماعيلية

38 21 السويس 37 24 العريش 33 23 رفح 32 23 رأس سدر

37 26 نخل 36 20 نويبع 38 29 طابا 36 27 كاترين 31 18 الطور 34 28 شرم الشيخ 39 30 الغردقة

37 28 مرسي علم 36 28 الفيوم 36 25 بني سويف 36 25 المنيا 38 24 أسيوط 38 25 سوهاج 39 27 قنا 40 27 الأقصر

41 28 أسوان 41 30 أبوسمبل

38 28 الوادى الجديد

41 27 شلاتين 37 28 حلايب 34 30

تعرف على أنواع مختلفة من السحب

١-السحب المنخفضة

٢-السحب المتوسطة

٣-السحب العالية

وسوف نعرض كيف تتكون السحب

بشكل مبسط يتكون السحاب بسبب ارتفاع الهواء الدافىء المصحوب ببخار الماء فى الغلاف الجوى ويستمر فالارتفاع حتى يبرد، وعندما يبرد الهواء الدافىءيتكثف أى يتحول بخار الماء الى قطرات صغيرة من الماء أو الجليد وكلما يبرد بخار الماء فإن القطرات تتجمع على ما يسمى بأنوية التكثف وتتكون السحابة.

وهناك أسباب مختلفة لعملية الرفع وهى:

١-التسخين الشديد

٢-التضاريس

٣-الاضطرابات الجوية