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درجات الحرارة اليوم السبت 15-8-2020 في مصر

تصل نسبة الرطوبة اليوم على القاهرة الكبرى والوجه البحري 85 للعظمى و28 للصغرى
عصام عميرة 12:33 ص, السبت, 15 أغسطس 20 12:33 ص, السبت, 15 أغسطس 20

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ذكرت هيئة الأرصاد الجوية، أن القاهرة الكبرى والوجه البحري، تشهد اليوم، طقسا حارا رطبا نهارًا، تصاحبه شبورة مائية صباحًا، معتدلا ليلًا، والرياح معتدلة، وفقًا لتوقعات درجات الحرارة اليوم.

وأكدت هيئة الارصاد الجوية، أن محافظة أسوان تشهد أعلى ارتفاع في درجات الحرارة اليوم وفقا لتوقعات الطقس على المحافظات المصرية.

طقس السواحل الشمالية وسيناء

وقالت الأرصاد إن طقس السواحل الشمالية معتدل نهارًا، وشبورة مائية صباحًا، لطيف ليلًا، والرياح معتدلة تنشط علي السواحل الغربية، حيث تتأثر البلاد حاليًا بامتداد منخفض الهند الموسمي.

فيما يكون طقس جنوب سيناء حار نهارًا، معتدلا ليلًا والرياح نشطة، علي خليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب في الملاحة البحرية.

وعلي شمال الصعيد فالطقس حار نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح معتدلة، فيما يكون علي جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح معتدلة.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم السبت 15-8-2020.

درجات الحرارة اليوم فى القاهرة

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 36 والصغرى 25، أما الإسكندرية فالعظمى 32 والصغرى 26 .

وفي شرم الشيخ العظمى 39 والصغرى 30، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 28، ودمنهور العظمى 33 والصغرى 25، وتسجل مدينة سيوة درجة حرارة للعظمى تصل إلى 37 والصغرى 21 .

درجة الحرارة اليوم فى أسوان

كما تسجل درجة الحرارة اليوم في محافظة أسوان 41 درجة للعظمى و30 للصغرى، أما محافظة قنا فتسجل 40 درجة للعظمى و27 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 41 للعظمي و28 للصغري.

نسبة الرطوبة فى القاهرة

وأفادت الهيئة بأن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 85 للعظمى و28 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 88 للعظمى، و50 للصغرى، وعلى شمال الصعيد 55 للعظمى و 20 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى و15 للصغري.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر:

المدينةالعظميالصغري
القاهرة3625
الإسكندرية3226
طنطا
3424
شبين الكوم3525
دمنهور3325
بلطيم
3225
مطروح
3022
السلوم
3123
سيوة3721
بورسعيد
3226
دمياط
3225
الزقازيق
3626
الإسماعيلية
3821
السويس3724
العريش3323
رفح3223
رأس سدر
3726
نخل3620
نويبع3829
طابا3627
كاترين3118
الطور3428
شرم الشيخ3930
الغردقة
3728
مرسي علم3628
الفيوم3625
بني سويف3625
المنيا3824
أسيوط3825
سوهاج3927
قنا4027
الأقصر
4128
أسوان4130
أبوسمبل
3828
الوادى الجديد
4127
شلاتين3728
حلايب3430

تعرف على  أنواع مختلفة من السحب

١-السحب المنخفضة

٢-السحب المتوسطة

٣-السحب العالية

وسوف نعرض كيف تتكون السحب

بشكل مبسط يتكون السحاب بسبب ارتفاع الهواء الدافىء المصحوب ببخار الماء فى الغلاف الجوى ويستمر فالارتفاع حتى يبرد، وعندما يبرد الهواء الدافىءيتكثف أى يتحول بخار الماء الى قطرات صغيرة من الماء أو الجليد وكلما يبرد بخار الماء فإن القطرات تتجمع على ما يسمى بأنوية التكثف وتتكون السحابة.

وهناك أسباب مختلفة لعملية الرفع وهى:

١-التسخين الشديد

٢-التضاريس

٣-الاضطرابات الجوية

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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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