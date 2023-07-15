درجات الحرارة اليوم السبت 15-7-2023 في مصر

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، ارتفاع درجات الحرارة اليوم السبت على مختلف المدن وتصل في القاهرة 37 للعظمى، لتشهد طقسا شديد الحرارة نهارا على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وحار رطب على السواحل الشمالية.

وأضافت هيئة الأرصاد، أن حالة الطقس ليلا تصل الى مستوى الاعتدال مع ارتفاع نسبة الرطوبة على كل الأنحاء، مع شبورة مائية خفيفة صباحا على الطرق الرئيسية والزراعية ونشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى و السواحل الشمالية وجنوب سيناء.

درجات الحرارة في القاهرة

وتتوقع الأرصاد تفاصيل درجات الحرارة اليوم السبت على مختلف المدن، وتبلغ على القاهرة 37 العظمى و 26 الصغرى، ودمياط 34 العظمى و 25 الصغرى، والعلمين الجديدة 32 للعظمى و 23 الصغرى.

درجات الحرارة في الإسكندرية

وتبلغ درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية 33 للعظمى و 24 للصغرى، ومحافظة قنا 44 العظمى و 27 الصغرى، وبورسعيد 35 العظمى و 24 الصغرى، و6 أكتوبر 38 العظمى و 25 الصغرى، والطور 38 العظمى و 26 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم في بني سويف 40 العظمى و 25 الصغرى، والسويس 37 العظمى و 24 الصغرى، ، وسفاجا 39 العظمى و 28 الصغرى، ورأس حدربة 36 العظمى و 27 الصغرى.

كما تصل درجة الحرارة اليوم في مرسى مطروح 32 العظمى و 22 الصغرى، وبنها 37 العظمى و26 الصغرى، ورفح 34 العظمى و 25 الصغرى، وكفر الشيخ 36 العظمى و 25 الصغرى.

درجة الحرارة اليوم

وتصل درجة الحرارة اليوم مرسى علم 38 للعظمى و 29 الصغرى، وأسوان 44 العظمى و 29 الصغرى، وشبين الكوم 37 للعظمى و 26 صغرى، والمنصورة 36 العظمى و 26 الصغرى.

تابعت الرصاد: أن درجة الحرارة اليوم في دمنهور 37 للعظمى و 26 الصغرى، وسيوة 39 للعظمى و 20 صغرى، ونخل 39 العظمى و 21 الصغرى، الفيوم 40 العظمى و 24 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة في أبو رماد 35 العظمى و28 الصغرى، وشرم الشيخ 40 للعظمى و 30 الصغرى، والإسماعيلية 38 العظمى و 24 للصغرى، وطنطا 36 العظمى و 25 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة اليوم في مدينة كاترين 36 العظمى و 18 الصغرى، وشلاتين 38 للعظمى و 27 صغرى، وأبو سمبل 42 العظمى و28 الصغرى، وطابا 38 للعظمى و 25 الصغرى.

وذكرت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة اليوم في سوهاج 42 للعظمى و 26 الصغرى، ووادي النطرون 37 العظمى و 25 الصغرى، والسلوم 34 العظمى و 21 الصغرى.

درجة الحرارة فى الاقصر

وتبلغ درجة الحرارة فى الزقازيق 37 العظمى و 27 الصغرى، والأقصر 44 العظمى و 28 الصغرى، ورأس سدر 38 للعظمى و 26 الصغرى، وحلايب 35 العظمى و 28 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة في العريش 35 العظمى و 24 الصغرى، والمنيا 40 للعظمى و 24 الصغرى، والوادي الجديد 43 للعظمى و 24 الصغرى.

وتسجل الحرارة في الغردقة 39 للعظمى و 29 الصغرى، ورأس غارب 38 العظمى و 27 الصغرى، والعاصمة الإدارية 37 درجة و 25 الصغرى.

وننشر في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم السبت على مختلف المدن: