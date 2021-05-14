درجات الحرارة اليوم السبت 15-5-2021 في مصر

تسجل درجات الحرارة على اسوان 39 للعظمي و 25 للصغري

تشهد درجات الحرارة اليوم السبت على مختلف المحافظات المصرية استقرارًا لطيفًا، اذ تسجل القاهرة 34 للعظمي و20 للصغري، و الإسكندرية 31 للعظمي و19 للصغري، مع طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة.

وقالت هيئة الارصاد الجوية إن درجات الحرارة اليوم السبت تسجل على طنطا 34 للعظمي و18 للصغري، وشبين الكوم 34 للعظمي و 18 للصغري، وبلطيم 29 للعظمي و17 للصغري، ومطروح 25 للعظمي و15 للصغري.

الطقس فى القاهرة

وأضافت هيئة الارصاد الجوية، أن حالة الطقس على القاهرة الكبري والوجة البحري والسواحل الغربية حار نهارا ولطيف ليلا، فيما يسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية نهارا ولطيف ليلا.

وتابعت ان حالة الطقس على مدن الصعيد شديد الحرارة نهارا ومعتل ليلا على كافة انحاء الجنوب، مع نشاط لحركة الرياح مثير للرمال والأتربة على مناطق من غرب البلاد.

سرعة الرياح اليوم

وتتوقع هيئة الارصاد نشاطا لحركة الرياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد، وتسجل سرعة الرياح على القاهرة 14 عقدة، فيما تصل الى 18 عقدة على مدن السواحل الشمالية، وتبلغ في شمال الصعيد 18 عقدة.

ونرصد في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم السبت 15-5-2021.

درجات الحرارة

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة اليوم، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 34 درجة، والصغرى 20 وفي الإسكندرية العظمى 31 والصغرى 19، وطنطا 34 للعظمي و 18 للصغري، و مطروح 25 للعظمي و 15 للصغري.

وتابعت الأرصاد ان درجة الحرارة على شرم الشيخ العظمى 37 والصغرى 26، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 25 درجة للصغري، طابا 33 للعظمي و 19 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة على دمنهور فالعظمى 31 والصغرى 18 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 38 والصغرى 16 درجة.

الطقس في أسوان

كما تصل درجات الحرارة اليوم، في محافظة أسوان 39 درجة للعظمى و25 للصغرى، وعلي محافظة قنا 38 درجة للعظمى و24 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 39 للعظمي و24 للصغري، وعلى سوهاج فالعظمي 36 والصغري 23 درجة.

نسبة الرطوبة

وذكرت الأرصاد، أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 70% للعظمي و35 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 80 للعظمى، و40 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 30 للعظمى و25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 25 للعظمى و15 للصغري.

حالة البحرين

وأضافت هيئة الأرصاد، أن حالة البحر المتوسط معتدلة إلى خفيفة غربا وارتفاع الموج من 1 إلى 1.5 متر، والرياح جنوبية شرقية.

كما تسود حالة البحر الأحمر معتدلة الى مضطربة وارتفاع الموج من 2.5 إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية.