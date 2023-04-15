درجات الحرارة اليوم السبت 15-4 -2023 في مصر

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة على جميع الأنحاء، لتشهد طقسا مائلا للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومائلا للدفء على السواحل الشمالية الشرقية، ودافئا على السواحل الشمالية الغربية، وحارا على جنوب سيناء، وباردا ليلاً على جميع المدن.

وأضافت الأرصاد الجوية، أن شبورة مائية في الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع نشاط لحركة الرياح على القاهرة والسواحل بسرعة 15 عقدة، وتعتدل على باقي الأنحاء.

درجات الحرارة اليوم في القاهرة

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم السبت، وتصل في القاهرة إلى 29 العظمى و16 الصغرى، العريش 25 العظمى و13 الصغرى الطور 29 العظمى و17 الصغرى الإسماعيلية 29 العظمى و13 للصغرى.

درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية

كما تصل درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية إلى 25 للعظمى و15 الصغرى ونخل 25 العظمي و13 الصغرى، وسيوة 31 للعظمى و14 صغرى، والزقازيق 29 العظمى و16 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم في الغردقة 31 للعظمى و 20 الصغرى، والمنيا 32 للعظمى و 16 للصغرى،، والعاصمة الإدارية 29 للعظمى و 16 صغرى، والسويس 29 العظمى و 15 الصغرى.

درجة الحرارة اليوم

وقالت الأرصاد، إن درجة الحرارة اليوم في الأقصر 34 العظمى و20 الصغرى، ومرسى علم 30 للعظمى و22 الصغرى، والعلمين الجديدة 25 للعظمى و14 للصغرى، وادي النطرون 28 العظمى و15 الصغرى.

وذكرت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة اليوم في أسيوط 32 العظمى و16 الصغرى، وأسوان 34 للعظمى و 21 الصغرى، وبورسعيد 24 العظمى 14 الصغرى، وسفاجا 31 للعظمى و20 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة اليوم في رفح 24 العظمى و12 الصغرى، والفيوم 30 للعظمى و 15 للصغرى، وطابا 27 للعظمى و15 الصغرى، وأبو رماد 26 العظمى و21 الصغرى، ودمنهور 27 للعظمى و 16 الصغرى، وبني سويف 30 العظمى و15 للصغرى.

وتسجل درجة الحرارة في كفر الشيخ 28 العظمى و16 الصغرى، وشرم الشيخ 30 للعظمى و20 الصغرى، وسوهاج 33 للعظمى و 17 للصغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة في شلاتين 29 للعظمى و20 صغرى، وكاترين 22 العظمى و11 الصغري، ورأس حدربة 27 العظمى و 19 للصغرى، وقنا 33 العظمى و 18 الصغرى.

درجة الحرارة اليوم

وذكرت الأرصاد، أن درجة الحرارة اليوم على السلوم 29 العظمى 16 الصغرى، والوادي الجديد 35 للعظمى و 18 الصغرى، وحلايب 27 العظمى و 22 صغرى، وبنها 29 العظمى 16 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة اليوم في طنطا 28 العظمى 15 الصغرى. وشبين الكوم 28 للعظمى و 16 صغرى، ورأس سدر 28 للعظمى و 16 الصغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة على مدينة المنصورة 28 العظمى و15 الصغرى، ومدينة 6 أكتوبر 29 للعظمى و 15 للصغرى، ومطروح 24 العظمى و13 الصغرى.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم السبت على مختلف المدن: