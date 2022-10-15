درجات الحرارة اليوم السبت 15-10-2022 في مصر

أعلنت الأرصاد الجوية عن انخفاض درجات الحرارة اليوم السبت على مختلف المدن، ليسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على السواحل الشمالية وحار على جنوب الصعيد.

كما يسود طقس لطيف في أول الليل ومائل للبرودة فى آخره والصباح الباكر على مدن القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال البلاد وجنوب سيناء وجنوب الصعيد.

خريطة تساقط الأمطار

وتتوقع الأرصاد تساقط أمطار متوسطة ليلا تكون رعدية بعض الأوقات على مناطق من السواحل الغربية، وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، فيما تتساقط أمطار خفيفة على القاهرة ليلا تمتد إلى الوجه البحري بنسب متوسطة.

كما تنشط حركة الرياح على مناطق من غرب البلاد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة، وتصل سرعة الرياح إلى 19 عقدة على مدن السواحل الشمالية الغربية.

درجات الحرارة فى القاهرة

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم فى القاهرة 30 للعظمى و22 للصغرى، والعاصمة الإدارية 28 للعظمى و20 للصغرى، ومدينة أكتوبر 29 للعظمى و 20 للصغرى.

درجات الحرارة فى الإسكندرية

كما تسجل درجات الحرارة فى الإسكندرية 29 للعظمى و 22 للصغرى، والعلمين الجديدة 27 للعظمى و 21 للصغرى، ووادي النطرون 28 للعظمى و 21 للصغرى.

وذكرت الأرصاد الجوية أن درجة الحرارة اليوم فى دمنهور 28 للعظمى و 21 للصغرى، وكفر الشيخ 27 للعظمى و22 للصغرى، والمنصورة 28 للعظمى و21 للصغرى، ودمياط 27 للعظمى و 21 للصغرى.

درجة الحرارة اليوم

وتبلغ درجة الحرارة اليوم فى بورسعيد 29 للعظمى و 22 للصغرى، وسيوة 28 للعظمى و 18 للصغرى، والعريش 28 للعظمى و 21 للصغرى، ورأس سدر 30 للعظمى و 20 للصغرى، والزقازيق 28 للعظمى و21 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة فى السلوم 28 للعظمى و21 للصغرى، والإسماعيلية 29 للعظمى و19 للصغرى، والسويس 28 للعظمى و20 للصغرى، وطنطا 27 للعظمى و22 للصغرى.

درجة الحرارة اليوم فى شرم الشيخ

وتصل درجة الحرارة فى شرم الشيخ 31 للعظمى و24 للصغرى، والغردقة 31 للعظمى و 24 للصغرى، ومرسي علم 32 للعظمى و 23 للصغرى، والفيوم 29 للعظمى و 21 للصغرى، وبني سويف 30 للعظمى و 20 للصغرى.

وتابعت ان درجة الحرارة ليوم فى المنيا 31 للعظمى و 20 للصغرى، وأسيوط 31 للعظمى و20 للصغرى، وسوهاج 32 للعظمى و 20 للصغرى، وقنا 33 للعظمى و 20 للصغرى.

كما تبلغ الحرارة فى أسوان 35 للعظمى و22 للصغرى، والوادي الجديد 33 للعظمى و21 للصغرى، وأبو سمبل 34 للعظمى و22 للصغرى، والأقصر 34 للعظمى و 21 للصغرى.

حالة البحر المتوسط

وذكرت الأرصاد الجوية، أن حالة البحر المتوسط تتراوح من معتدل إلى مضطرب وارتفاع أمواج من 1.5 إلى 2.25 متر ورياح شمالية غربية، فيما تعتدل حالة البحر الأحمر بارتفاع أمواج يصل إلى 2 متر والرياح شمالية غربية.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على مختلف المدن: