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درجات الحرارة اليوم السبت 15-1-2022 فى مصر

وتبلغ درجات الحرارة فى الأقصر 19 للعظمى
عصام عميرة 12:00 ص, السبت, 15 يناير 22 12:00 ص, السبت, 15 يناير 22

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كشفت الأرصاد الجوية عن توقعات درجات الحرارة اليوم السبت على جميع الانحاء المصرية، ليسود طقس بارد نهارًا على مدن القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومعتدل نهارًا على جنوب البلاد.

وتتوقع الأرصاد انخفاض درجات الحرارة اليوم على أغلب المدن، ليسود طقس شديد البرودة ليلًا يصل إلى حد الصقيع على شمال الصعيد ووسط سيناء.

رياح باردة قادمة من جنوب أوروبا

كما تتوقع رياح شمالية باردة قادمة من جنوب أوروبا تغزو جميع انحاء البلاد وتزيد من الاحساس ببرودة الطقس حيث تسود أجواء باردة نهارا وشديدة البرودة ليلا.

كما تتكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة علي شمال البلاد يصاحبها سقوط الامطار تكون متفاوتة الشدة تقل حدتها تدريجيا كلما تقدمت للداخل، وتستمر هذه الأجواء الي الاسبوع المقبل.

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ونوهت الأرصاد الجوية، من اضطراب حالة البحر المتوسط بارتفاع امواج يصل الى 3 أمتار على مدار اليوم وحركة رياح شمالية غربية، فيما تعتدل حالة البحر الاحمر بارتفاع امواج يتراوح من 1.5 الى 2 متر.

درجات الحرارة فى القاهرة

 وتصل درجات الحرارة اليوم السبت على القاهرة 16 للعظمي و 10 للصغري، ودمنهور 15 للعظمي و 11 للصغري، والمنصورة 17 للعظمي و 11 للصغري.

درجات الحرارة فى الاسكندرية

وأضافت الأرصاد، أن درجات الحرارة اليوم فى الاسكندرية 17 للعظمي و 12 للصغري، وطنطا 16 للعظمي و 11 للصغري، والسلوم 15 للعظمي و 12 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة فى مرسي مطروح 16 للعظمي و 12 للصغري، وسيوة 16 للعظمي و 8 للصغري، والمنصورة 17 للعظمي و 11 للصغري، وبلطيم 15 للعظمي و 12 للصغري.

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وذكرت الأرصاد، أن درجات الحرارة فى وبورسعيد 16 للعظمي و 10 للصغري، والاسماعيلية 17 للعظمي و 11 للصغري، والسويس 17 للعظمي و 11 للصغري، والعريش 15 للعظمي و 10 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة فى بني سويف 16 للعظمي و 6 للصغري، والمنيا 17 للعظمي و 6 للصغري، واسيوط 17 للعظمي و 5 للصغري.

وشبين الكوم 15 للعظمي و 10 للصغري، ورفح 15 للعظمي و 10 للصغري، ونويبع 20 للعظمي و 16 للصغري.

وأوضحت الأرصاد، أن درجة الحرارة اليوم فى سوهاج 19 للعظمي و 8 للصغري، وقنا 19 للعظمي و 8 للصغري، والاقصر 19 للعظمي و 8 للصغري.

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درجة الحرارة فى اسوان

وتتوقع الأرصاد، أن تصل درجة الحرارة اليوم فى اسوان 20 للعظمي و 8 للصغري، والوادي الجديد 22 للعظمي و 5 للصغري.

 وتبلغ فى أبو سمبل 21 للعظمي و 11 للصغري، وشلاتين 22 للعظمي و 11 للصغري، وحلايب 24 للعظمي و 12 للصغري.

وتتوقع الأرصاد، تفاصيل سرعة الرياح اليوم على القاهرة 14 عقدة، و الوجة البحري 14 عقدة، والسواحل الشمالية الغربية 18 عقدة، ومدن الصعيد 14 عقدة، وتنشط على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الاحمر بسرعة 20 عقدة.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على جميع المدن والمحافظات المصرية:

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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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