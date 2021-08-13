درجات الحرارة اليوم السبت 14-8-2021 فى مصر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل درجات الحرارة اليوم السبت على مخلتف المدن، وتسجل في القاهرة 38 للعظمى و 27 للصغرى، وترتفع الى 40 درجة للمحسوسة وقت الظهيرة، ليسود طقس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة والوجه البحري.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية ان حالة الطقس اليوم على السواحل الشمالية مائلة للحرارة رطبة نهارا ومعتدلة ليلا، وطقس شديد الحرارة نهارًا على جنوب البلاد وجنوب سيناء ومعتدل ليلًا على جميع الأنحاء.

حالة البحر المتوسط

وتتوقع الأرصاد ان تصل حالة البحر المتوسط الى معتدلة اليوم بارتفاع امواج من 1.5 متر الى 2 متر، فيما تسجل حالة البحر الاحمر ارتفاع للامواج من 1.5 متر الى 2.25 متر بحالة معتدلة على مدار اليوم.

كما تشهد مناطق من القاهرة والسواحل الغربية نشاط لحركة الرياح، وتسجل سرعة الرياح على القاهرة 16 عقدة، والسواحل الشمالية 15 عقدة، وشمال الصعيد 15 عقدة، وجنوب الصعيد 10 عقدة.

درجات الحرارة اليوم

وننشر في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على المدن والمحافظات المصرية، وتسجل في القاهرة 38 للعظمي و 27 للصغري، والاسكندرية 33 للعظمي و 27 للصغري، وطنطا 37 للعظمي و 26 للصغري.

كما تسجل درجة الحرارة اليوم في مدن القناة تبلغ في السويس 36 للعظمي و 25 للصغري، والاسماعيلية 38 للعظمي و 25 للصغري، وبورسعيد 33 للعظمي و 27 للصغري، ودمياط 33 للعظمي و 26 للصغري.

درجات الحرارة فى شرم الشيخ

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية ان درجة الحرارة اليوم في شرم الشيخ 41 للعظمي و 29 للصغري، والعريش 34 للعظمي و 25 للصغري، وطابا 36 للعظمي و 27 للصغري، والغردقة 41 للعظمي و 28 للصغري.

وأضافت هيئة الارصاد الجوية، ان درجة الحرارة في اسوان 44 للعظمي و 28 للصغري، والاقصر 43 للعظمي و 27 للصغري، وسوهاج 41 للعظمي و 26 للصغري، واسيوط 40 للعظمي و 26 للصغري.

نسبة الرطوبة اليوم

وتابعت الأرصاد الجوية، ان نسبة الرطوبة اليوم تسجل في القاهرة 80 للعظمي و 30 للصغري، والسواحل الشمالية 85 للعظمي و 40 للصغري، وشمال الصعيد 40 للعظمي و 25 للصغري، وجنوب الصعيد 30 للعظمي و 15 للصغري.

منخفض الهند الموسمي

ذكرت هيئة الأرصاد ان منخفض الهند الموسمي مازال له السيطرة الكاملة على معظم انحاء الجمهورية باستثناء السواحل الغربية لتظل درجات الحرارة مرتفعة مابين 37 -38 على القاهرة والوجه االبحري وتزيد علي جنوب البلاد لتصل الي ٤٢ درجة ليكون الطقس شديد الحرارة هناك .

بينما تنشط الرياح علي الساحل الغربي وترتفع الامواج لتصل الي ٢ متر تقريبا وتسود أجواء معتدلة خلال اليوم.