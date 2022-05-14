درجات الحرارة اليوم السبت 14-5-2022 في مصر

كشفت الأرصاد الجوية عن توقعات درجات الحرارة اليوم السبت على مختلف المدن والمحافظات المصرية، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة والوجه البحري ومعتدل على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

كما يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري ومائل للبرودة على السواحل الشمالية ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وتتوقع الأرصاد نشاط لحركة الرياح على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، مع أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة الكبري.

درجات الحرارة فى القاهرة

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على مختلف المدن، وتصل فى القاهرة 31 للعظمي و 18 للصغري، ودمنهور 30 للعظمي و 17 للصغري، وسيوة 29 للعظمي و 15 للصغري.

درجات الحرارة فى الإسكندرية

فى الإسكندرية 25 للعظمي و 17 للصغري، وطنطا 31 للعظمي و 19 للصغري، والإسماعيلية 32 للعظمي 18 للصغري، ومطروح 23 للعظمي و 1 للصغري، وبلطيم 26 للعظمي و 17 للصغري.

وذكرت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة اليوم فى بورسعيد 24 للعظمي و 18 للصغري، ودمياط 24 للعظمي و 18 للصغري، والزقازيق 32 للعظمي و 19 للصغري، والفيوم 36 للعظمي و 20 للصغري.

وتتوقع أن تصل درجة الحرارة فى شرم الشيخ 39 للعظمي و 25 للصغري، والغردقة 39 للعظمي و 24 للصغري، ومرسي علم 35 للعظمي و 23 للصغري، والمنصورة 31 للعظمي و 19 للصغري.

درجة الحرارة فى الصعيد

كما تبلغ درجة الحرارة فى بني سويف 36 للعظمي و 20 للصغري، والمنيا 38 للعظمي و 22 للصغري، واسيوط 39 للعظمي و 2 1للصغري، وسوهاج 40 للعظمي و 23 للصغري.

وتصل درجة الحرارة فى أسوان 43 للعظمي و 25 للصغري، وإدفو 43 للعظمي و25 للصغري، وقنا 42 للعظمي و 24 للصغري، والأقصر 42 للعظمي و 24 للصغري.

وتصل درجة الحرارة فى حلايب 30 للعظمي و 21 للصغري، وشلاتين 36 للعظمي و 22 للصغري، والوادي الجديد 42 للعظمي و 23 للصغري.

اضطراب البحر المتوسط

كما تصل حالة البحر المتوسط من معتدل إلى مضطرب بارتفاع أمواج من 1.5 الى 2.5 متر، وحركة رياح شمالية غربية.

وتتراوح حالة البحر الأحمر من معتدل الى مضطرب بارتفاع امواج من 1 الى 2.5 متر وحركة رياح شمالية شرقية و شمالية غربية.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليةم السبت على مختلف الأنحاء والمدن:

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم فى مختلف المدن والأنحاء: