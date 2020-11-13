درجات الحرارة اليوم السبت 14-11-2020 في مصر

وتسجل درجات الحرارة اليوم، في محافظة أسوان 30 درجة للعظمى و 15 للصغرى

تستعرض بوابة “المال” الإلكترونية درجات الحرارة اليوم في المحافظات المصرية، إذ سجلت القاهرة 25 درجة للعظمى، فيما تسجل السلوم 20 درجة، كأقل انخفاض في الحرارة اليوم، بحسب هيئة الأرصاد.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس في البلاد يسودها طقس معتدل على أغلب البلاد، لطيف على السواحل الغربية، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة على أغلب الأنحاء، تنشط على السواحل الغربية وشمال الصعيد.

خريطة الأمطار

وتابعت هيئة الأرصاد الجوية أن شمال البلاد تتعرض إلى الأمطار، وتكون متوسطة إلى غزيرة على السواحل الغربية والإسكندرية والبحيرة وشمال ووسط الدلتا، تمتد تدريجيًا إلى السواحل الشمالية الشرقية، وخفيفة إلى متوسطة على جنوب الدلتا والقاهرة الكبرى.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم السبت 14-11-2020.

درجات الحرارة اليوم في القاهرة

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، فى القاهرة، تبلغ الدرجة العظمى 25 والصغرى 16، وفي الإسكندرية العظمى 23 والصغرى 16.

كما تصل درجات الحرارة في شرم الشيخ العظمى 29 والصغرى 21، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 20.

درجات الحرارة في دمنهور

كما تصل درجات الحرارة اليوم دمنهور فالعظمى 23 والصغرى 17، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 23 والصغرى 14.

درجات الحرارة في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم في محافظة أسوان 30 درجة للعظمى و 15 للصغرى، وعلي محافظة قنا 29 درجة للعظمى و 15 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 30 للعظمي و 15 للصغري.

نسبة الرطوبة اليوم

ونوهت الهيئة إلي أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 85% للعظمى و25 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 90 للعظمى، و40 للصغرى.

وفي شمال الصعيد تصل نسبة الرطوبة إلي 75 للعظمى و20 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 40 للعظمى و 18 للصغرى.

مستوى ارتفاع الموج اليوم

ولفتت الهيئة إلي أن حالة البحر المتوسط خفيفة إلي معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من 2 إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية، بينما حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من 2 إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر:

المدينة العظمي الصغري القاهرة 25 16 الإسكندرية 23 16 طنطا

24 16 شبين الكوم 24 16 دمنهور 23 17 بلطيم

24 17 مطروح

21 16 السلوم

20 15 سيوة 23 14 بورسعيد

24 18 دمياط

24 18 الزقازيق

24 16 الإسماعيلية

26 13 السويس 26 17 العريش 26 15 رفح 25 14 رأس سدر

26 17 نخل 25 11 نويبع 27 21 طابا 24 18 كاترين 22 09 الطور 26 18 شرم الشيخ 29 21 الغردقة

29 20 مرسي علم 28 19 الفيوم 26 14 بني سويف 26 14 المنيا 26 13 أسيوط 28 15 سوهاج 28 15 قنا 29 15 الأقصر

30 15 أسوان 30 15 أبوسمبل

28 18 الوادى الجديد

29 13 شلاتين 31 23 حلايب 28 24

خريطة سقوط الأمطار في أسبوع

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تنبؤا بالأماكن التي من المتوقع سقوط أمطار عليها، ومدى شدتها خلال الفترة من يوم 14 – 19 نوفمبر الحالى.

ورصدت “المال” في هذا التقرير، خريطة سقوط الأمطار المتوقعة علي كافة الأنحاء خلال الأسبوع المقبل.

يوم السبت 14 نوفمبر

بداية من الساعات الأولي ليوم غد السبت تبدأ الأمطار الغزيرة علي الإسكندرية ثم تتقدم إلى الدلتا لتصل للقاهرة الكبرى وتكون خفيفة إلى متوسطة، بينما تكون علي السواحل الشرقية متوسطة إلى غزيرة، كما تنشط الرياح علي معظم المناطق الجنوبية للبلاد.

أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق (السلوم – مطروح – الإسكندرية – سيدي عبد الرحمن- الضبعة- سيدي براني- بلطيم- بورسعيد والعريش).

أمطار متوسطة على مناطق من ( دمياط- كفر الشيخ والبحيرة).

أمطار خفيفة إلي متوسطة على مناطق من القاهرة الكبري والوجه البحري ومدن القناة (السويس- الاسماعيلية- الدقهلية- الغربية- المنوفية والشرقية).

الأحد 15 نوفمبر

الأمطار تشمل السواحل بالكامل ولكن تكون غزيرة علي السواحل الشرقية وتتقدم إلى الداخل لمناطق من سيناء تكون غزيرة علي وسط سيناء، كما تنشط الرياح أكثر من يوم السبت مما يشعرنا بالمزيد من الإحساس ببرودة الطقس علي شمال وجنوب الصعيد.

أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق (السلوم – مطروح – الإسكندرية – سيدي عبد الرحمن- الضبعة- سيدي براني- بلطيم- رشيد- دمياط- كفر الشيخ- البحيرة- بورسعيد والعريش).

أمطار خفيفة علي مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة (السويس- الإسماعيلية- الدقهلية- الغربية- المنوفية والشرقية)، ومناطق من وسط سيناء.

يصاحب ذلك نشاط للرياح وانخفاض في درجات الحرارة علي تلك المناطق.