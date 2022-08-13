درجات الحرارة اليوم السبت 13-8-2022 فى مصر

كشفت الأرصاد الجوية، عن تفاصيل درجات الحرارة اليوم السبت، وتصل فى القاهرة 34 للعظمى، ليسود طقس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد وحار رطب على السواحل الشمالية.

وأضافت الأرصاد، أن هناك نشاطًا لحركة الرياح على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وتصل نسبة الرطوبة على القاهرة 75 للعظمى.

وتتراوح سرعة الرياح غدا على القاهرة 15 عقدة، والوجه البحري 16 عقدة، والسواحل الشمالية 16 عقدة، وجنوب سيناء 20 عقدة، وشمال الصعيد 16 عقدة، وجنوب الصعيد 17 عقدة.

درجات الحرارة فى القاهرة

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم للعظمى والصغرى، وتصل فى القاهرة 34 للعظمى و 23 للصغرى، والغردقة 38 للعظمى و30 للصغرى، ومرسي علم 39 للعظمى و 31 للصغرى.

درجات الحرارة فى الإسكندرية

وتبلغ درجات الحرارة اليوم فى الاسكندرية 31 للعظمى و24 للصغرى، شرم الشيخ 38 للعظمى و30 للصغرى، وسيوة 36 للعظمى و22 للصغرى، ودمياط 31 للعظمى و 25 للعظمى.

ووادي النطرون 35 للعظمى و 24 للصغرى، وشبين الكوم 34 للعظمى و 25 للصغرى، وبلطيم 31 للعظمى و 25 للصغرى.

ودمنهور 33 للعظمى و 24 للصغرى، ومطروح 30 للعظمى و 24 للصغرى، والسلوم 32 للعظمى و 22 للصغرى، و بورسعيد 32 للعظمى و 25 للصغرى.

درجة الحرارة فى المنصورة

كما تصل درجة الحرارة فى المنصورة 33 للعظمى و 26 للصغرى، والعريش 32 للعظمى و 24 للصغرى، ورفح 31 للعظمى و 23 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة فى الإسماعيلية 35 للعظمى و 26 للصغرى، والسويس 35 للعظمى و 25 للصغرى، وأسيوط 36 للعظمى و 25 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة فى الفيوم 35 للعظمى و 25 للصغرى، وبني سويف 35 للعظمى و 25 للصغرى، والمنيا 36 للعظمى و 25 للصغرى.

درجة الحرارة فى سوهاج

وتبلغ درجة الحرارة فى سوهاج 38 للعظمى و 27 للصغرى، وقنا 40 للعظمى و28 للصغرى، والأقصر 41 للعظمى و29 للصغرى.

وتسجل درجة الحرارة فى الوادي الجديد 41 للعظمى و25 للصغرى، وشلاتين 40 للعظمى و32 للصغرى، وحلايب 35 للعظمى و 29 للصغرى.

حالة البحر الأحمر

وتعتدل حالة البحر المتوسط بارتفاع أمواج يصل إلى 2 متر، ورياح شمالية غربية، فيما تتراوح حالة البحر الأحمر من معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج شمالية غربية.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على مختلف المدن والمحافظات: