درجات الحرارة اليوم السبت 13-5 -2023 في مصر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل درجات الحرارة اليوم السبت على أغلب الأنحاء، ليشهد طقسا مائلا للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومائلا للدفء على السواحل الشمالية، وحارا على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، وطقسا ليلاً مائلا للبرودة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما يصل نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وتبلغ سرعته 15 عقدة في الاتجاه الشمالي الغربي على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مع تساقط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم في القاهرة

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الجمعة على مختلف المدن، إذ تسجل على القاهرة 29 العظمى و 18 الصغرى، وشرم الشيخ 34 للعظمى و 22 الصغرى، ومدينة 6 أكتوبر 29 للعظمى و 18 للصغرى، ومرسى علم 34 للعظمى و 21 الصغرى.

درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية

وأضافت الأرصاد، أن درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية 23 للعظمى و 17 للصغرى، والإسماعيلية 30 العظمى و 19 للصغرى، ونخل 30 العظمى و14 الصغرى، وسفاجا 34 للعظمى و 20 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة في العاصمة الإدارية إلى 29 للعظمى و 18 للصغرى، وبنها 29 العظمى و17 الصغرى، ورأس سدر 31 للعظمى و20 الصغرى، و شلاتين 33 للعظمى و 22 صغرى، والطور 33 العظمى و 21 للصغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة في طابا 31 للعظمى و 18 الصغرى، وأسيوط 32 العظمى و 18 الصغرى، ومرسى مطروح 24 العظمى و15 الصغرى، وكاترين 26 العظمى و 10 الصغرى.

وتابعت الأرصاد، درجة الحرارة اليوم في العريش 25 العظمى و 17 للصغرى، والزقازيق 29 العظمى و 18 الصغرى، الغردقة 34 للعظمى و 21 الصغرى، والمنصورة 29 العظمى و17 الصغرى.

درجة الحرارة اليوم فى السويس

كما تصل درجة الحرارة اليوم في المنيا إلى31 للعظمى و 18 للصغرى، والسويس 29 للعظمى و 19 صغرى، وبني سويف 32 العظمى و18 للصغرى، وكفر الشيخ 28 العظمى و 17 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم في حلايب 32 العظمى و 20 الصغرى، ودمنهور 28 للعظمى و 18 الصغرى، والسلوم 25 العظمى و 17 الصغرى، وطنطا 28 العظمى و 18 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة اليوم في سوهاج 33 للعظمى و21 للصغرى، والفيوم 33 للعظمى و 19 للصغرى، والوادي الجديد 35 للعظمى و 21 الصغرى، وشبين الكوم 29 للعظمى و 18 صغرى.

وأضافت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة على سيوة 29 للعظمى و 18 صغرى، وادي النطرون 28 العظمى و17 الصغرى، والأقصر 38 العظمى و 22 الصغرى، ورفح 24 العظمى و 17 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة اليوم في بورسعيد 24 العظمى و 18 الصغرى، وأسوان 39 للعظمى و 22 الصغرى، والعلمين الجديدة 22 للعظمى و 16 للصغرى رأس حدربة 31 العظمى و 20 للصغرى.

حالة البحر المتوسط

وتتوقع الأرصاد اعتدال حالة البحر المتوسط بارتفاع الموج 1.5 إلى 2.25واتجاه الرياح شمالية غربية، وتتراوح حالة البحر الأحمر خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج 1 إلى 1.75 واتجاه الرياح جنوبية غربية.

وننشر في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الجمعة على مختلف المدن: