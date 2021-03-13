درجات الحرارة اليوم السبت 13-3-2021 فى مصر

وتسجل درجات الحرارة في اسوان 31 للعظمي و 14 للصغري

تنشر بوابة “المال” الإلكترونية درجات الحرارة المتوقعة اليوم على المحافظات المصرية، وتسجل في القاهرة 23 للعظمي و 11 للصغري، مع نشاط رياح علي كافة الأنحاء اليوم مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس كما يعمل علي إثارة الرمال علي مناطق متفرقة من البلاد خاصة جنوب سيناء.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية، أن مدن القاهرة والوجة البحري يسودها طقس دافئ نهارًا، شديدة البرودة ليلًا، والرياح معتدلة، وتسجل سرعة الرياح 10 عقدة مع رياح شمالية شرقية، وفق درجات الحرارة.

الطقس في السواحل

وأضافت الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس على السواحل الشمالية معتدلة نهارًا، شديدة البرودة ليلًا والرياح معتدلة.

ويسود جنوب سيناء طقس مائل للحرارة نهارًا، بارد ليلًا، أما طقس شمال الصعيد فدافئ نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة.

الطقس في الصعيد

ونوهت الأرصاد الجوية، بأن طقس جنوب الصعيد حار نهارًا شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة.

وحذرت الأرصاد، من الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى والسواحل.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم السبت 13-3-2021.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 23 والصغرى 11، وفي الإسكندرية العظمى 19 والصغرى 12.

كما تبلغ درجة الحرارة في شرم الشيخ فالعظمى 26 والصغرى 15، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 15 درجة للصغري، وعلى دمنهور فالعظمى 21 والصغرى 12، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 21 والصغرى 11 درجة.

الطقس في أسوان

وتصل درجات الحرارة اليوم في محافظة أسوان 31 درجة للعظمى و 14 للصغرى، وعلى محافظة قنا 29 درجة للعظمى و12 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 30 للعظمى و 13 للصغرى.

نسبة الرطوبة

وتتوقع هيئة الارصاد ان تصل نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 70% للعظمى و30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 75 للعظمى، و35 للصغرى.

كما تسجل نسبة الرطوبة في شمال الصعيد إلى 60 للعظمى و30 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب نسبة الصعيد 45 للعظمى و15 للصغرى.

حالة البحر المتوسط اليوم

ونوهت الهيئة بأن حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1 إلى 1.5 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر مضطربة وارتفاع الموج يتراوح ما بين 2.5 إلى 3 أمتار، والرياح شمالية غربية.

وتهيب الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بعدم الانخداع في التغيرات السريعة التي تطرأ على درجات الحرارة خلال الفصول الانتقالية خاصة (مثل هذا الوقت من كل عام).

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر: