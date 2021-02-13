درجات الحرارة اليوم السبت 13-2-2021 فى مصر

تنشر بوابة “المال” درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت على مختلف المحافظات المصرية، وتسجل في القاهرة 21 للعظمي فيما تصل الى 22 للعظمي في بني سويف، وترتفع درجات الحرارة الى 24 للعظمي في محافظة سوهاج، بحسب توقعات هيئة الارصاد الجوية.

وتتوقع هيئة الارصاد تعرض البلاد الى منخفض جوي شديد البرودة منتصف الاسبوع بداية من يوم الثلاثاء يصاحبة انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة علي كافة الانحاء ورياح مثيرة للرمال و تساقط للأمطار علي السواحل.

الطقس في القاهرة

وأضافت هيئة الارصاد ان حالة الطقس اليوم السبت تكون مائلة للدفء نهارًا، شديدة البرودة ليلًا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري، وتسجل درجات الحرارة في الاسكندرية 20 للعظمي و 11 للصغري..

الطقس فى السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية الغربية فمعتدلة نهارًا، فيما تكون مائلة للدفء على السواحل الشرقية، شديدة البرودة ليلًا، والرياح معتدلة.

وتشهد حالة الطقس في جنوب سيناء، أجواء مائلة للحرارة نهارًا، باردة ليلًا، والرياح نشطة تؤدي لاضطراب في الملاحة البحرية.

فيما يكون طقس شمال الصعيد مائلًا للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا والرياح معتدلة، بينما طقس جنوب الصعيد مائل للحرارة نهارًا، بارد ليلًا، والرياح معتدلة.

وحذرت الأرصاد الجوية، من الشبورة المائية صباحًا علي بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد.

وأضافت الأرصاد أن البلاد متأثرة بوجود مرتفع جوي على سطح الأرض، ويتزامن معه وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم السبت 13-2-2021.

درجات الحرارة اليوم

وتسجل درجات الحرارة المتوقعة السبت، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 21 والصغرى 11 وفي الإسكندرية العظمى 20 والصغرى 11، وفي طابا 20 للعظمي و 11 للصغري، فيما تبلغ في الوادي الجديد 25 للعظمي و 11 للصغري.

كما تسجل درجات الحرارة في شرم الشيخ العظمى 26 والصغرى 16، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 14 درجة للصغري.

وعلى دمنهور فالعظمى 20 والصغرى 11، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 20 والصغرى 07 درجة.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم السبت، في محافظة أسوان 28 درجة للعظمى و14 للصغرى، وعلى محافظة قنا 26 درجة للعظمى و12 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 28 للعظمى و13 للصغرى.

نسبة الرطوبة

وذكرت الهيئة أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 80% للعظمى و35 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 85 للعظمى، و45 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلى 70 للعظمى و30 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب نسبة الصعيد 55 للعظمى و20 للصغري.

اضطراب في البحر الأحمر

وأشارت الهيئة إلى أن حالة البحر المتوسط خفيفة وارتفاع الموج يتراوح ما بين 0.5 إلى متر، والرياح شمالية غربية، بينما حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج ما بين 2 إلى 2.5 متر، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

نسبة الرطوبة

وذكرت الهيئة أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 80% للعظمي و 40 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 85 للعظمى، و 45 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 70 للعظمى و 30 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب نسبة الصعيد 55 للعظمى و 20 للصغري.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر:

المدينة العظمي الصغري القاهرة 21 11 الإسكندرية 20 11 طنطا

20 11 شبين الكوم 21 11 دمنهور 20 11 بلطيم

19 12 مطروح

20 10 السلوم

19 11 سيوة 20 7 بورسعيد

21 14 دمياط

20 13 الزقازيق

21 12 الإسماعيلية

22 11 السويس 23 12 العريش 21 9 رفح 20 10 رأس سدر

22 12 نخل 20 8 نويبع 23 18 طابا 20 11 كاترين 21 7 الطور 23 12 شرم الشيخ 26 12 الغردقة

26 14 مرسي علم 26 14 الفيوم 22 10 بني سويف 22 10 المنيا 22 9 أسيوط 23 8 سوهاج 24 10 قنا 26 12 الأقصر

28 13 أسوان 28 14 أبوسمبل

26 14 الوادى الجديد

25 10 شلاتين 29 18 حلايب 27 17