درجات الحرارة اليوم السبت 13-11-2021 فى مصر

تتوقع الأرصاد الجوية، استمرار حالة الطقس البارد وفق درجات الحرارة اليوم السبت على كافة المدن، واستمرار السحب الرعدية الممطرة على سلاسل جبال البحر الأحمر (حلايب-شلاتين-مرسى علم) والصحراء الشرقية، وتسجل فى القاهرة للعظمي 26 درجة.

كما تتكاثر السحب الرعدية على جنوب أسوان يصاحبها سقوط أمطار غزيرة على سلاسل جبال البحر الأحمر تكون متوسطة على أقصى جنوب البلاد و يصاحبها نشاط للرياح الناتجة من الهواء الهابط من أسفل السحابة.

الطقس فى القاهرة

وأضافت الأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل الحرارة نهارا على اغلب المدن ومنها القاهرة والوجة البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، وطقس حار على جنوب الصعيد، ومائل للحرارة على شمال الصعيد.

وذكرت الأرصاد الجوية، أن كافة المدن المصرية، تشهد طقس لطيف أول الليل مائل للبرودة فى اخره تمتد البرودة حتي الصباح الباكر وشروق الشمس.

وتابعت، أن هناك نشاط للرياح على مناطق متفرقة من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة فى القاهرة

وننشر فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على كافة المدن والانحاء المصرية، وتصل فى القاهرة 27 للعظمي و 17 للصغري، ووادي النطرون 26 للعظمي و 18 للصغري، وشبين الكوم 27 للعظمي و 17 للصغري.

تبلغ درجة الحرارة فى دمنهور 26 للعظمي و 18 للصغري، وبلطيم 26 للعظمي و 17 للصغري، والزقازيق 27 للعظمي و 19 للصغري، والغردقة 28 للعظمي و 20 للصغري.

درجات الحرارة فى الاسكندرية

وذكرت الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة فى الاسكندرية 26 للعظمي و 18 للصغري، وطنطا 27 للعظمي و 17 للصغريومرسي مطروح 23 للعظمي و 17 للصغري.

درجة الحرارة

وتابعت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة فى سيوة 25 للعظمي و 15 للصغري، وبورسعيد 27 للعظمي و 19 للصغري، ودمياط 27 للعظمي و 19 للصغري.

واضافت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة اليوم فى العريش 28 للعظمي و 19 للصغري، وراس سدر 29 للعظمي و 18 للصغري، ورفح 28 للعظمي و 18 للصغري، ونخل 26 للعظمي و 12 للصغري.

كما تبلغ درجة الحرارة فى شرم الشيخ 28 للعظمي و 21 للصغري، والطور 27 للعظمي و 22 للصغري، وطابا 25 للعظمي و 20 للصغري.

درجة الحرارة

وتتوقع الأرصاد، أن درجات الحرارة فى مدن الصعيد، تسجل فى سوهاج 30 للعظمي و 17 للصغري، واسيوط 30 للعظمي و 17 للصغري، والمنيا 29 للعظمي و 16 للصغري.

كما تصل درجة الحرارة فى الاقصر 31 للعظمي و 19 للصغري، واسوان 32 للعظمي و 20 للصغري، والوادي الجديد 32 للعظمي و 18 للصغري، وقنا 31 للعظمي و 18 للصغري.

تحذير للمواطنين من هيئة الأرصاد

ووجهت هيئة الأرصاد، عدة تحذيرات بسبب حالة الطقس حاليا ومنها الشبورة المائية فى الصباح الباكر، تمتد على الطرق الرئيسية فى القاهرة والوجة البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.