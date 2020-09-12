درجات الحرارة اليوم السبت 12-9-2020 فى مصر

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية ارتفاع نسب الرطوبة بسبب درجات الحرارة اليوم خلال طقس اليوم الأمر الذي يعمل على زيادة الأحساس بالحرارة على القاهرة والوجه البحرى، مع حركة رياح معتدلة تنشط أحياناً على السواحل الشمالية الشرقية.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية ، أن تنخفض درجات الحرارة بشكل طفيف على أغلب الأنحاء، مع ارتفاع في نسبة الرطوبة مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس.

وأضافت الهيئة أن حالة الطقس على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائلة للحرارة رطبة نهارًا، وشبورة مائية صباحًا، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس على السواحل الشمالية معتدلة نهارًا، وشبورة مائية صباحًا، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحياناً على السواحل الشرقية.

أما طقس جنوب سيناء فحار نهارًا، معتدل ليلاً، والرياح معتدلة، مع فرص لسقوط أمطار متوسطة علي حلايب وشلاتين، حيث تتأثر شمال البلاد بمرتفع العروض الوسطي، بينما جنوب البلاد متأثرة بامتداد منخفض الهند الموسمي.

حالة الطقس فى الصعيد

ولفتت الهيئة إلى أن حالة الطقس على شمال الصعيد، حارة نهارًا، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا والرياح معتدلة.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم السبت 12-9-2020.

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 35 والصغرى 24، والمحسوسة 38 للعظمى، و 26 الصغرى.

وفي الإسكندرية العظمى 32 والصغرى 25، بينما درجة الحرارة المحسوسة 35 للعظمى، و27 للصغري.

كما تسجل درجات الحرارة اليوم فى شرم الشيخ العظمى 38 والصغرى 30، والمحسوسة 41 العظمى و33 للصغرى، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 28، والمحسوسة 42 العظمى و 32 الصغرى.

وعلى دمنهور العظمى 32 والصغرى 25، والمحسوسة 35 عظمى، و 28 صغرى، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 36 والصغرى 23، والمحسوسة 39 عظمى و 25 صغرى.

وتسجل درجات الحرارة اليوم، في محافظة أسوان 43 درجة للعظمى و28 للصغرى، والمحسوسة 44 عظمي و 29 صغري.

فيما تسجل محافظة قنا 40 درجة للعظمى و27 للصغرى، والمحسوسة 42 عظمي و30 صغري، بينما تسجل الأقصر 41 للعظمي و 27 للصغري، والمحسوسة 43 عظمي و 29 صغري.

نسبة الرطوبة في القاهرة

وذكرت الهيئة أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 83 للعظمى و 45 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 87 للعظمى، و55 للصغرى، وعلى شمال الصعيد 45 للعظمى و20 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 25 للعظمى و15 للصغري.

وأفادت الهيئة بأن حالة البحر المتوسط خفيف إلي معتدل وارتفاع الموج يتراوح من متر إلي 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية، بينما حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلي 2 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر: