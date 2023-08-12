درجات الحرارة اليوم السبت 12-8-2023 في مصر

كشفت الأرصاد الجوية، عن تفاصيل مؤشرات درجات الحرارة اليوم السبت على مختلف المدن والمحافظات، لتشهد طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء و جنوب البلاد، وتصل فى القاهرة 38 للعظمى.

وأضافت الهيئة، ان طقس معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مع نشاط للرياح على أغلب المدن بسرعة تتراوح من 15 الى 18 عقدة في فترات متقطعة.

درجات الحرارة في القاهرة

كما نعرض فى التقرير درجات الحرارة اليوم السبت على ما يقرب من 38 مدينة، وتسجل على القاهرة 34 العظمى و 25 الصغرى، و أبو سمبل 40 العظمى و 29 الصغرى، وكفر الشيخ 33 العظمى و 24 الصغرى.

درجات الحرارة في الإسكندرية

وتبلغ درجات الحرارة في الإسكندرية 30 للعظمى و 23 الصغرى، والمنصورة 34 العظمى و 25 الصغرى، وكاترين 35 العظمى و 17 الصغرى، ونخل 37 العظمى و 20 الصغرى، وبنها 34 العظمى و 25 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة اليوم في بورسعيد 31 العظمى و 24 الصغرى، وأبو رماد 36 العظمى و29 الصغرى، وحلايب 35 العظمى و 29 الصغرى، والغردقة 39 للعظمى و 28 الصغرى، وشبين الكوم 34 للعظمى و 25 صغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم في الأقصر 41 العظمى و 27 الصغرى، وشرم الشيخ 39 للعظمى و 29 الصغرى، وسيوة 36 للعظمى و 23 صغرى، والطور 36 العظمى و 26 الصغرى، وسوهاج 37 للعظمى و 25 الصغرى.

درجة الحرارة اليوم فى دمنهور

وذكرت ان درجات درجة الحرارة اليوم دمنهور 33 للعظمى و 25 الصغرى، والمنيا 37 للعظمى و 24 الصغرى، ورفح 31 العظمى و 23 الصغرى، والعريش 31 العظمى و 23 الصغرى، ودمياط 31 العظمى و 24 الصغرى.

وتابعت الأرصاد، أن درجة الحرارة في أسوان 41 العظمى و 29 الصغرى، والإسماعيلية 35 العظمى و 23 للصغرى، وسفاجا 38 العظمى و 29 الصغرى، والفيوم 36 العظمى و 24 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم في مرسى مطروح 30 العظمى و 22 الصغرى، وطنطا 34 العظمى و 24 الصغرى، والسلوم 32 العظمى و 23 الصغرى، ورأس غارب 38 العظمى و 28 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة في قنا 40 العظمى و 26 الصغرى، والعاصمة الإدارية 34 درجة و25 الصغرى، وادي النطرون 34 العظمى و 24 الصغرى، ورأس سدر 38 للعظمى و 25 الصغرى.

درجة الحرارة فى طابا

كما تصل درجة الحرارة في العلمين الجديدة 31 للعظمى و 23 الصغرى، وطابا 36 للعظمى و 25 الصغرى، والزقازيق 34 العظمى و 25 الصغرى، وشلاتين 38 للعظمى و 28 صغرى، ومرسى علم 38 للعظمى و 29 الصغرى.

كما تصل درجة الحرارة اليوم الوادي الجديد 39 للعظمى و27 الصغرى، 6 أكتوبر 34 العظمى و24 الصغرى، وبني سويف 36 العظمى و 24 الصغرى، والسويس 35 العظمى و 24 الصغرى، ورأس حدربة 35 العظمى و 28 الصغرى.

وننشر في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم السبت على مختلف المدن: