درجات الحرارة اليوم السبت 12-6-2021 في مصر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل درجات الحرارة اليوم السبت على مختلف المدن المصري، وتسجل فى القاهرة 35 للعظمى و21 للصغرى، وتبلغ فى وقت الظهيرة 36 للعظمى، ويسود طقس حار نهارًا على القاهرة والوجة البحري ولطيف ليلًا، مع نشاط لحركة الرياح بسرعة 16 عقدة.

الطقس فى السواحل الشمالية

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أن السواحل الشمالية تشهد طقسًا معتدلًا نهارًا ولطيفًا ليلًا، فيما يسود طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد نهارًا ومعتدل ليلًا، وتسجل سرعة الرياح على السواحل الشمالية 14 عقدة، فيما تبلغ فى شمال الصعيد 16 عقدة، وتصل فى الجنوب 17 عقدة.

وتتوقع هيئة الأرصاد أن تصل حالة البحر المتوسط اليوم من خفيف الى معتدل بارتفاع أمواج يصل من متر إلى 1.75 متر مع ريح شمالية شرقية، فيما تسجل حالة البحر الأحمر من معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع أمواج بين 2 الى 2.5 متر، ورياح شمالية غربية.

درجات الحرارة

وتتوقع الأرصاد الجوية درجات الحرارة اليوم على مختلف المدن والمحافظات المصرية، وتصل في القاهرة 35 للعظمي و 21 للصغرى، والإسكندرية 29 للعظمى و19 للصغرى، وطنطا 35 للعظمى و21 للصغرى.

وأضافت الأرصاد أن تصل درجة الحرارة فى بورسعيد 29 للعظمي و19 للصغري، والاسماعيلية 36 للعظمي و25 للصغري، وتبلغ فى السويس 37 للعظمي و 25 للصغري، فيما تسجل فى العريش 30 للعظمي و 23 للصغري.

درجات الحرارة طابا

وأضافت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة على طابا 37 للعظمي و 22 للصغري، وكاترين 33 للعظمي و 20 للصغري، وشرم الشيخ 40 للعظمي و 26 للصغري، والغردقة 40 للعظمي و 26 للصغري.

درجة الحرارة في الصعيد

كما تسجل درجات الحرارة على مدن الصعيد تبلغ في الفيوم 38 للعظمي و 26 للصغري، ووبني سويف 40 للعظمي و 26 للصغري، والمنيا 41 للعظمي و 23 للصغري، واسيوط 43 للعظمي و 24 للصغري، وسوهاج 44 للعظمي و 25 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة فى أسوان اليوم تسجل 46 للعظمي و 27 للصغري، والأقصر 45 للعظمي و 26 للصغري، وقنا 45 للعظمي و 26 للصغري، والوادي الجديد 45 للعظمي و 28 للصغري، وحلايب 33 للعظمي و 27 للصغري.

نسبة الرطوبة

وتتوقع الأرصاد الجوية، أن تصل نسبة الرطوبة اليوم على القاهرة الكبرى والوجه البحري 70% للعظمى و25 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 80 للعظمى، و40 للصغرى.

واضافت الارصاد الجوية ان نسبة الرطوبة اليوم فى شمال الصعيد تصل إلى 30 للعظمى و25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 25 للعظمى و15 للصغري.

وتنشر بوابة “المال” الإلكترونية تفاصيل درجات الحرارة اليوم على المدن المصرية :