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درجات الحرارة اليوم السبت 12-3-2022 فى مصر

وتبلغ درجات الحرارة فى بورسعيد 16 للعظمي
عصام عميرة 1:11 ص, السبت, 12 مارس 22 1:11 ص, السبت, 12 مارس 22

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أجواء باردة وفق درجات الحرارة اليوم السبت، وتستمر تلك الاجواء لمدة أسبوع قادم، مع انخفاض في درجات الحرارة علي جميع الانحاء ليسود طقس شتوي بارد علي السواحل الشمالية مائل للبرودة علي القاهرة نهارا شديد البرودة ليلا.

كما يستمر نشاط الرياح علي كافة الانحاء مما يزيد الاحساس ببرودة الطقس وتسبب اضطراب في حركة الملاحة البحرية في البحر الاحمر وتتجاوز ارتفاع الامواج 3 أمتار.

تساقط الامطار

وتابعت الأرصاد، أن فرص سقوط الأمطار علي السواحل الشمالية تظل مستمرة، إذ ترجع هذه الأجواء لتمركز مرتفع جوي علي جنوب أوروبا بقيم ضغطية مرتفعة حيث يدفع كتلة هوائية باردة تؤثرعلي شمال أفريقيا.

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تحذير من انخفاض درجات الحرارة

وتنصح الهيئة العامة للأرصاد الجوية بعدم الانخداع في التغير السريع في درجات الحرارة خلال هذه الفترة وعدم تخفيف الملابس خاصة فترات الليل والصباح الباكر.

درجات الحرارة فى القاهرة

وننشر فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على اغلب المدن، وتبلغ فى القاهرة 17 للعظمي و 8 للصغري، ودمنهور 16 للعظمي و 10 للصغري، ودمياط 16 للعظمي و 9 للصغري.

درجات الحرارة فى الاسكندرية

وتصل درجات الحرارة فى الاسكندرية 16 للعظمي و 10 للصغري، وطنطا 17 للعظمي و 9 للصغري، وبلطيم 17 للعظمي و 10 للصغري.

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كما تصل  درجات الحرارة فى الغردقة 21 للعظمي و 12 للصغري، ومرسي علم 20 للعظمي و 13 للصغري، ومطروح 16 للعظمي و 10 للصغري، وشرم الشيخ 21 للعظمي و 13 للصغري.

وتبلغ فى بورسعيد 16 للعظمي و 9 للصغري، والاسماعيلية 18 للعظمي و 9 للصغري، والسويس 17 للعظمي و 9 للصغري، والعريش 15 للعظمي و 8 للصغري.

وتصل درجة الحرارة اليوم فى المنصورة 17 للعظمي و 8 للصغري، سيوة 18 للعظمي و 7 للصغري، والسلوم 15 للعظمي و 10 للصغري، ونخل 15 للعظمي و 5 للصغري.

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كما تبلغ درجة الحرارة فى الفيوم 17 للعظمي و 7 للصغري، ونويبع 20 للعظمي و 14 للصغري.

وتابعت الأرصاد الجوية، ان درجة الحرارة فى بني سويف 17 للعظمي و 8 للصغري، والمنيا 18 للعظمي و 8 للصغري، واسيوط 18 للعظمي و 8 للصغري.

درجة الحرارة فى اسوان

 وتصل درجة الحرارة اليوم فى سوهاج 19 للعظمي و 9 للصغري، واسوان 23 للعظمي و 12 للصغري، والاقصر 22 للعظمي و 11 للصغري، والوادي الجديد 23 للعظمي و 13 للصغري، وحلايب 25 للعظمي و 14 للصغري.

وننشر فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على جميع المدن والأنحاء:

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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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