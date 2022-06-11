درجات الحرارة اليوم السبت 11-6-2022 في مصر

كشفت الأرصاد الجوية عن درجات الحرارة اليوم السبت على كافة المدن، ليسود طقس شديد الحرارة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد وحار على السواحل الغربية، إذ تبلغ ذروة الارتفاع فى درجات الحرارة اليوم.

كما يسود طقس معتدل ليلاً على كافة الأنحاء، مع نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء والسواحل الشمالية والغربية تكون مثيرة للرمال والاتربة على غرب البلاد ومحاظفات الوجة البحري.

درجات الحرارة فى القاهرة

ونرصد فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على جميع الأنحاء، وتبلغ فى القاهرة 43 للعظمي و 24 للصغري، ومرسي علم 39 للعظمي و 26 للصغري، والطور 38 للعظمي و 23 للصغري.

درجات الحرارة فى الاسكندرية

كما تبلغ درجات الحرارة اليوم فى الاسكندرية 36 للعظمي و 22 للصغري، ووادي النطرون 39 للعظمي و 24 للصغري، وطنطا 42 للعظمي و 24 للصغري، ودمنهور 38 للعظمي و 23 للصغري، ومطروح 31 للعظمي و 22 للصغري.

وتصل درجة الحرارة فى شرم الشيخ 40 للعظمي و 29 للصغري، والغردقة 41 للعظمي و 28 للصغري، ، وشبين الكوم 42 للعظمي و 24 للصغري، والعريش 37 للعظمي و 23 للصغري.

درجة الحرارة

كما تصل درجة الحرارة فى المنصورة 41 للعظمي و 24 للصغري، والاسماعيلية 42 للعظمي و 23 للصغري، والسويس 41 للعظمي و 24 للصغري،

وتبلغ درجة الحرارة فى بورسعيد 37 للعظمي و 23 للصغري، ورفح 36 للعظمي و 23 للصغري، ونويبع 40 للعظمي و 25 للصغري، ودمياط 36 للعظمي و 24 للصغري.

كما تصل درجة الحرارة فى بني سويف 42 للعظمي و 25 للصغري، والمنيا 42 للعظمي و 25 للصغري، واسيوط 43 للعظمي و 26 للصغري، وسوهاج 43 للعظمي و 27 للصغري.

وتابعت ان درجة الحرارة فى الاقصر 44 للعظمي و 28 للصغري، وقنا 43 للعظمي و 27 للصغري، وراس حدربة 35 للعظمي و 27 للصغري.

واسوان 45 للعظمي و 28 للصغري، والوادي الجديد 44 للعظمي و 27 للصغري، وحلايب 36 للعظمي و 28 للصغري، وشلاتين 41 للعظمي و 29 للصغري.

ارتفاع الرطوبة اليوم

وتتوقع الارصاد الجوية ان تصل نسبة الرطوبة اليوم على القاهرة 86 للعظمي و 30 للصغري، والوجه البحري 88 للعظمي و 35 للصغري، والسواحل الشمالية 90 للعظمي و 40 للصغري.

الحرارة المتوقعة والمحسوسة:

وأوضحت الارصاد الفرق بين درجات الحرارة المتوقعة والمحسوسة، إذ يشعر العديد من الأشخاص بوجود اختلاف بين درجة الحرارة المقاسة “المعلنة”، وبين الحرارة المحسوسة فعليًا، ويرجع ذلك إلى أن درجة الحرارة المعلنة تعكس درجة حرارة الهواء الساكن في الظل على ارتفاع ٢ متر عن سطح الأرض.

الارصاد الجوية

وهناك شروط موحدة على مستوى العالم وضعتها المنظمة العالمية للارصاد الجوية عند قياس درجة الحرارة وهى: وجود جهاز الترمومتر فى صندوق خشبى ينفذ من خلاله الهواء ، ولا يتأثر بالرياح، كما يجب ألا تصل إليه أشعة الشمس ولا يتأثر بحرارة سطح الأرض، أي يقيس درجة حرارة الهواء في الظل ولا يقيس درجة الحرارة التى يحس بها جلد الإنسان.

كما نجد أن المقاييس المتنقلة المحمولة والمكشوفة للهواء وداخل السيارات ، تسجل حرارة الهواء فى حيّز هوائى غير ملائم للقياس ويتاثر بعوامل اخري ، لذا نجد درجة الحرارة المسجلة فى الأجهزة المتنقلة تختلف عن التسجيل الرسمي.

كما أن درجة الحرارة المحسوسة التى يشعر بها الإنسان تتوقف على عدة عوامل منها وقت تعرضة لاشعة الشمس ومدتها وايضا سرعة الرياح ونسبة الرطوبة في الهواء فالرطوبه العالية تعمل على تقليل التعرق من جلد الأنسان فيزيد إحساسك بالحرارة .

ويجب أن ننتبه الى أن الاختلاف بين الحرارة المعلنة والمحسوسة سيظهر جليًا خلال الفترة القادمة، نظرًا لزيادة نسبة الرطوبة الناتجة عن امتداد منخفض الهند الموسمى وتأثيره علينا عندما نبدأ رسميا في الدخول في فصل الصيف

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على مختلف المدن والمحافظات: