درجات الحرارة اليوم السبت 11-4-2020 في مصر

وتسجل درجات الحرارة في القاهرة الكبري 14 للصغري و23 درجة للعظمي وتشهد طقساً لطيفاً نهارًا وشديد البرودة ليلًا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مختلف محافظات مصر، لتشهد حالة الطقس طقسا لطيف نهارا وشديد البرودة ليلاً على معظم المناطق مع شبورة مائية في الصباح.

وذكر خبراء هيئة الأرصاد الجوية في تقرير حالة الطقس اليوم ، أن محافظة أسوان تشهد أعلى ارتفاع في درجات الحرارة بين محافظات مصر، وتصل إلى 28 درجة للعظمي.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم السبت 11-4-2020.

وتسجل درجات الحرارة في القاهرة الكبرى 14 للصغري و 23 درجة للعظمى، وتشهد طقساً لطيفًا نهارا وشديد البرودة ليلًا، مع حركة رياح معتدلة.

حالة الطقس في مدن الوجه البحري

تسود مدن الوجه البحري طقس معتدل نهارا وشديد البرودة ليلا مع رياح معتدلة، وشبورة صباحا.

كما تشهد السواحل الشمالية الغربية طقسا لطيفا نهارا وشديد البرودة ليلا مع امطار خفيفة، وحركة رياح معتدلة.

حالة الطقس في الصعيد

كما تشهد منطقة الصعيد شمالا طقسا معتدلا نهارا وباردا ليلا مع رياح معتدلة.

ويسود طقس جنوب الصعيد طقس معتدل نهارا ولطيف ليلا مع حركة رياح معتدلة.

درجات الحرارة في القاهرة الكبرى

وتصل درجة حرارة محافظة القاهرة 14 درجة للصغرى و23 للعظمى، فيما تصل درجة الحرارة في الإسكندرية إلى 15 درجة للصغرى 21 درجة للعظمى، ومطروح 12 درجات للصغرى و 20 للعظمى.

فيما تصل درجة الحرارة فى محافظة أسوان 18 درجة للصغرى و28 درجة للعظمى، بينما تصل درجة الحرارة الصغرى فى مدينة كاترين إلى 6 وتبلغ العظمى 17 درجات، وتصل درجات الحرارة في السويس إلى 13 للصغرى و24 للدرجة العظمى.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر: