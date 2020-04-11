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درجات الحرارة اليوم السبت 11-4-2020 في مصر

وتسجل درجات الحرارة في القاهرة الكبري 14 للصغري و23 درجة للعظمي وتشهد طقساً لطيفاً نهارًا وشديد البرودة ليلًا
عصام عميرة 7:02 ص, السبت, 11 أبريل 20 7:02 ص, السبت, 11 أبريل 20

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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مختلف محافظات مصر، لتشهد حالة الطقس طقسا لطيف نهارا وشديد البرودة ليلاً على معظم المناطق مع شبورة مائية في الصباح.

وذكر خبراء هيئة الأرصاد الجوية في تقرير حالة الطقس اليوم ، أن محافظة أسوان تشهد أعلى ارتفاع في درجات الحرارة بين محافظات مصر، وتصل إلى 28 درجة للعظمي.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم السبت  11-4-2020.

وتسجل درجات الحرارة في القاهرة الكبرى 14 للصغري و 23 درجة للعظمى، وتشهد طقساً لطيفًا نهارا وشديد البرودة ليلًا، مع حركة رياح معتدلة.

حالة الطقس في مدن الوجه البحري

تسود مدن الوجه البحري طقس معتدل نهارا وشديد البرودة ليلا مع رياح معتدلة، وشبورة صباحا.

كما تشهد السواحل الشمالية الغربية طقسا لطيفا نهارا وشديد البرودة ليلا مع امطار خفيفة، وحركة رياح معتدلة.

حالة الطقس في الصعيد

كما تشهد منطقة الصعيد شمالا طقسا معتدلا نهارا وباردا ليلا مع رياح معتدلة.

 ويسود طقس جنوب الصعيد طقس معتدل نهارا ولطيف ليلا مع حركة رياح معتدلة.

درجات الحرارة في القاهرة الكبرى

وتصل درجة حرارة محافظة القاهرة 14 درجة للصغرى و23 للعظمى، فيما تصل درجة الحرارة في الإسكندرية إلى 15 درجة للصغرى 21 درجة للعظمى، ومطروح 12 درجات للصغرى و 20 للعظمى.

فيما تصل درجة الحرارة فى محافظة أسوان 18 درجة للصغرى و28 درجة للعظمى، بينما تصل درجة الحرارة الصغرى فى مدينة كاترين إلى 6 وتبلغ العظمى 17 درجات، وتصل درجات الحرارة في السويس إلى 13 للصغرى و24 للدرجة العظمى.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر:

المدينةالصغريالعظمي
القاهرة1423
شبين الكوم1323
طنطا
1323
دمنهور1222
الإسكندرية
1521
بلطيم
1421
مطروح
1220
السلوم
1221
سيوة922
بورسعيد
1420
دمياط
1320
الزقازيق
1323
الإسماعيلية
1325
السويس1324
العريش1220
رفح1219
رأس سدر
1525
نخل1122
نويبع1824
طابا1323
كاترين617
الطور1625
شرم الشيخ1926
الغردقة
1726
مرسي علم1925
الفيوم1224
بني سويف1324
المنيا1224
أسيوط1325
سوهاج1526
قنا1726
الأقصر
1727
أسوان1828
أبوسمبل
1928
الوادى الجديد
1527
شلاتين1927
حلايب2025
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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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