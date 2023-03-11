درجات الحرارة اليوم السبت 11-3-2023 في مصر

أصدرت الأرصاد الجوية، مؤشرات درجات الحرارة اليوم السبت على جميع المدن، لتستمر الأجواء الدافئة نهارًا في القاهرة والوجه البحري طقس مائل للحرارة نهارًا وبارد ليلًا، و طقس مائل للحرارة نهارًا على السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، و بارد ليلا على تلك الأنحاء.



وأضافت الأرصاد، أن حركة الرياح تسجل نشاطا ملحوظا على مدن السواحل الغربية على فترات متقطعة بسرعة 20 عقدة، فيما تعتدل على القاهرة وباقي الأنحاء، مع شبورة مائية على الطرق الرئيسية والزراعية في الصباح الباكر.

درجات الحرارة اليوم في القاهرة

وقالت الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة اليوم السبت على جميع المدن، وتصل في القاهرة 27 العظمى و15 الصغرى، الغردقة 29 للعظمى و16 للصغرى، ورأس سدر 26 للعظمى و 15 للصغرى، وأسوان 32 للعظمى و 15 الصغرى.

درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية

وتابعت الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة غدا في الإسكندرية 25 للعظمى و 15 الصغرى، مدينة الأقصر 31 العظمى 15 الصغرى، وسيوة 28 للعظمى و 10 صغرى.

كما تسجل درجة الحرارة اليوم فى بني سويف 28 العظمى و11 للصغرى، ونخل 26 العظمى و4 للصغرى، والعريش 26 العظمى و13 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة فى طنطا 26 للعظمى و 14 للصغرى، والإسماعيلية 27 العظمى و 13 للصغرى، و شرم الشيخ 28 للعظمى و17 للصغرى، والعلمين الجديدة 24 للعظمى و 13 للصغرى.

درجة الحرارة اليوم فى أسيوط

وتصل درجة الحرارة اليوم في محافظة أسيوط 29 العظمى و11 الصغرى، والوادي الجديد 29 للعظمى و 12 الصغرى،و6 أكتوبر 28 للعظمى و14 للصغرى، وأبو سمبل 30 للعظمى و 13 الصغرى.



وذكرت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة اليوم في رأس حدربه 28 العظمى و15 للصغرى، ودمياط 26 للعظمى و 13 للصغرى ،ومرسى علم 28 للعظمى و 15 للصغرى، والعاصمة الإدارية 27 للعظمى و 14 الصغرى.

درجة الحرارة فى المنصورة

وتصل درجة الحرارة على أبو رماد 27 العظمى و15 الصغرى، وحلايب 25 العظمى و 15 صغرى، والمنصورة 27 العظمى و14 الصغرى، ورأس غارب 28 للعظمى و15 للصغرى.



كما تسجل درجة الحرارة اليوم في السلوم 26 للعظمى و 10 للصغرى، والسويس 26 العظمى 13 الصغرى، وطابا 25 للعظمى و 15 للصغرى.



وتصل درجة الحرارة في وادي النطرون 26 العظمى و13 الصغرى، ودمنهور 26 للعظمى و 13 الصغرى، وشبين الكوم 26 للعظمى و14 صغرى.

وتابعت الأرصاد، أن درجة الحرارة فى كفر الشيخ 27 العظمى و14 الصغرى، والمنيا 28 للعظمى و 12 للصغرى،

وتبلغ درجة الحرارة في الزقازيق 26 العظمى و 14 الصغرى، و محافظة الفيوم 28 للعظمى و 10 للصغرى، وسفاجا 28 للعظمى و 15 الصغرى.

وتابعت ان درجة الحرارة اليوم في بنها 27 العظمى 14 والصغرى، وسوهاج 29 للعظمى و 13 للصغرى.



كما تصل درجة الحرارة في محافظة قنا 30 العظمى 13 والصغرى، ورفح 25 العظمى 13 والصغرى، والطور 26 العظمى و 15 الصغرى، وشلاتين 26 للعظمى و14 صغرى.



وننشر في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم السبت في المحافظات والمدن: