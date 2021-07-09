درجات الحرارة اليوم السبت 10-7-2021 في مصر

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل درجات الحرارة اليوم على مختلف المدن المصرية، لتسود أجواء حارة رطبة نهارًا، وشبورة خفيفة صباحًا، معتدلة رطبة ليلًا، والرياح نشطة على القاهرة الكبرى، وتسجل درجات الحرارة فى القاهرة 36 للعظمى، و24 للصغري.

الطقس في السواحل

وذكرت الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس على السواحل الشمالية مائلة للحرارة نهارًا، شبورة خفيفة صباحًا، معتدلة ليلًا، والرياح نشطة على السواحل الغربية، وعلى جنوب سيناء شديد الحرارة رطب نهارًا، معتدلة رطبة ليلًا، والرياح نشطة على فترات متقطعة.

الطقس في الصعيد

وتتوقع الأرصاد أن تشهد شمال الصعيد طقسًا حارًا نهارًا، معتدلًا ليلًا، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح نشطة، وترتفع نسبة الرطوبة مما يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة، ولكن نشاط حركة الرياح يقلل من الإحساس بارتفاع الرطوبة ليلًا.

درجات الحرارة في القاهرة

وترصد محطات الأرصاد الجوية تفاصيل درجات الحرارة اليوم على المدن المصرية، وتبلغ فى القاهرة الدرجة العظمى 36 درجة، والمحسوسة 38 درجة، والصغرى 24 وفي الإسكندرية العظمى 30 والصغرى 23.

درجات الحرارة

كما تسجل فى شرم الشيخ العظمى 40 والصغرى 28، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 27 درجة للصغري، وعلي دمنهور فالعظمى 33 والصغرى 24 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 36 والصغرى 22 درجة.

درجة الحرارة فى أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم، في محافظة أسوان 41 درجة للعظمى و 28 للصغرى، وعلي محافظة قنا 40 درجة للعظمى و 26 للصغرى، وتسجل الأقصر 40 للعظمي و 27 للصغري، وعلى سوهاج فالعظمي 39 والصغري 26 درجة.

نسبة الرطوبة

وتري الأرصاد، أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 80% للعظمي و 35 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 90 للعظمى، و 40 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 40 للعظمى و 25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى و 15 للصغري.

حالة البحرين

ولفتت الأرصاد، إلى أن حالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 2 إلى 2.5 متر والرياح شمالية غربية.

تعرف على الطقس فى شهر يوليو

النصف الأول من شهر يوليو: ويبدأ منخفض الهند الموسمي بالتعمق غربا من جنوب ايران إلى جنوب شبه الجزيرة العربية وتظل المنطقة متأثرة بالتيار الغربي الذي لا ترفع درجة حرارته كثيرا.

وتنشط معه الرياح التي تعطي شعور أفضل بالحرارة ولكن مع نهاية النصف الأول يبدأ التيار الغربي بالتراجع ويتقدم التيار الشرقي.

مع بداية النصف الثاني من يوليو: يتقدم منخفض الهند الموسمي ليشمل شبه الجزيرة العربية بالكامل ويصل إلى شمال افريقيا.