درجات الحرارة اليوم السبت 10-6 -2023 في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل مؤشرات درجات الحرارة اليوم السبت، لتشهد المدن تحسنا كاملا جميع أنحاء البلاد، وتبقى الأجواء حارة نهارا معتدلة ليلا، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وطقس معتدل ليلا.

وتتوقع الأرصاد، حدوث نشاط حركة الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وتبلغ سرعتها 14 عقدة في الاتجاه الشمالي الغربي.

درجات الحرارة اليوم في القاهرة

وأضافت الأرصاد في التقرير درجات الحرارة اليوم السبت على جميع المدن، وتبلغ في القاهرة 34 العظمى و 22 الصغرى، ومدينة 6 أكتوبر 35 العظمى و 23 الصغرى، وكفر الشيخ 33 العظمى و 22 الصغرى، والعاصمة الإدارية 34 درجة و 23 الصغرى.

درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية

وتابعت الأرصاد، أن درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية 27 للعظمى و 20 للصغرى، وطنطا 33 العظمى و 21 الصغرى، ودمنهور 31 للعظمى و 23 الصغرى، وبورسعيد 27 العظمى و 21 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة اليوم في نخل 33 العظمى و14 الصغرى، والمنصورة 33 العظمى و 23 الصغرى، والفيوم 35 للعظمى و 25 للصغرى، وكاترين 27 العظمى و 16 الصغرى.

درجة الحرارة اليوم فى الزقازيق

وتسجل درجة الحرارة اليوم في أبو رماد 36 العظمى و 27 الصغرى، وادي النطرون 35 العظمى و 22 الصغرى، والزقازيق 34 العظمى و 24 الصغرى، والوادي الجديد 39 للعظمى و 29 الصغرى.

وذكرت الأرصاد، أن درجة الحرارة اليوم في أسيوط 36 العظمى و 25 الصغرى، والغردقة 37 للعظمى و 27 الصغرى، والعريش 30 العظمى و 22 للصغرى، والإسماعيلية 35 العظمى و 23 للصغرى.

وتسجل درجة الحرارة اليوم في رأس غارب 37 العظمى و 29 الصغرى، وأبو سمبل 41 العظمى و 30 الصغرى، وشبين الكوم 34 للعظمى و 23 صغرى، وسيوة 34 للعظمى و 20 صغرى.

درجة الحرارة اليوم فى شرم الشيخ

وأضافت الأرصاد، أن درجة الحرارة اليوم فى رأس سدر 35 للعظمى و 20 الصغرى، و شرم الشيخ 38 للعظمى و 26 الصغرى، والعلمين الجديدة 26 للعظمى و 20 الصغرى، ودمياط 29 العظمى و 22 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة في شلاتين 37 للعظمى و 28 صغرى، والسويس 34 العظمى و 21 الصغرى، وسوهاج 39 للعظمى و 27 للصغرى، وسفاجا 39 العظمى و 28 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة اليوم في السلوم 29 العظمى و 18 الصغرى، والأقصر 41 العظمى و 28 الصغرى، ومرسى علم 39 للعظمى و 27 الصغرى، ورفح 29 العظمى و 22 الصغرى.

وذكرت، أن درجة الحرارة اليوم في بني سويف 36 العظمى و 24 الصغرى، والطور 35 العظمى و 24 الصغرى، وحلايب 36 العظمى و 28 الصغرى، والمنيا 35 للعظمى و 24 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة في بنها 34 العظمى و 23 الصغرى، وقنا 40 العظمى و 28 الصغرى ومرسى مطروح 26 العظمى و 19 الصغرى، وطابا 34 للعظمى و 27 الصغرى، ورأس حدربة 35 العظمى و 28 الصغرى.

حالة البحر المتوسط

كما تتراوح حالة البحر المتوسط من خفيف إلى معتدل، ويبلغ ارتفاع الموج 1 الى 1.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية، فيما تتراوح حالة البحر الأحمر من خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج من 1 إلى 1.75متر واتجاه الرياح من شمالية غربية.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم السبت على مختلف المدن: