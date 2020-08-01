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درجات الحرارة اليوم السبت 1-8-2020 في مصر

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر
عصام عميرة 7:00 ص, السبت, 1 أغسطس 20 7:00 ص, السبت, 1 أغسطس 20

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قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن ارتفاع درجات الحرارة أدى إلى اشتعال الحرائق في غابات سيبيريا ولكن بالمصادفة تكون منخفض جوي في شمال المحيط الأطلسي ادي إلي نقل الادخنة إلى أجزاء من كندا وأمريكا وتم التقاط الأدخنة بواسطة القمر الصناعي كما هو موضح بالصورة.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة اليوم تشهد ارتفاعا طفيفا، ليسود طقس حار رطب نهارًا، يصاحبه شبورة مائية صباحًا، معتدل ليلًا، والرياح معتدلة علي مدن القاهرة الكبري والوجه البحري، حيث لا تزال البلاد تحت تأثير امتداد منخفض الهند الموسمي.

طقس السواحل وجنوب سيناء

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد السواحل الشمالية طقسًا مائل للحرارة نهارًا، وشبورة مائية صباحًا، معتدل ليلًا، والرياح معتدلة تنشط علي مناطق من جنوب سيناء تؤدي لاضطراب الملاحة البحرية.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم السبت 1-8-2020.

فيما يكون طقس شمال وجنوب الصعيد، شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح معتدلة تنشط، مع فرص لسقوط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانًا علي أقصي جنوب الصعيد.

درجات الحرارة اليوم القاهرة

وعن الحرارة المتوقعة السبت، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 36 والصغرى 25، أما الإسكندرية فالعظمى 32 والصغرى 25 .

درجات الحرارة اليوم

أما شرم الشيخ العظمى 42 والصغرى 29، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 30، ودمنهور العظمى 33 والصغرى 24، وتسجل مدينة سيوة درجة حرارة للعظمى تصل إلى 40 والصغرى 23 .

تسجل درجة الحرارة اليوم في محافظة أسوان 46 درجة للعظمى و31 للصغرى، أما محافظة قنا فتسجل 44 درجة للعظمى و28 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 46 للعظمي و31 للصغري.

نسبة الرطوبة اليوم

وذكرت الهيئة أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 80 للعظمى و35 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 88 للعظمى، و45 للصغرى، وعلى شمال الصعيد 65 للعظمى و25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 40 للعظمى و18 للصغري.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر:

المدينةالعظميالصغري
القاهرة3625
الاسكندرية3225
طنطا
3424
شبين الكوم3525
دمنهور3325
بلطيم
3225
مطروح
3022
السلوم
3222
سيوة4023
بورسعيد
3226
دمياط
3126
الزقازيق
3525
الإسماعيلية
3824
السويس3725
العريش3422
رفح3323
رأس سدر
3726
نخل3822
نويبع4030
طابا3930
كاترين3525
الطور3525
شرم الشيخ4229
الغردقة
4030
مرسي علم4229
الفيوم3725
بني سويف3825
المنيا4025
أسيوط4226
سوهاج4326
قنا4428
الأقصر
4631
أسوان4631
أبوسمبل
4429
الوادى الجديد
4729
شلاتين3928
حلايب3530

حالة الطقس علي جنوب البلاد:

أوضح خبراء هيئة الارصاد الجوية، أنه بعد تراجع الفاصل المداري (ITCZ ) جنوبا حيث يسمح بتقدم الرياح الشمالية الغربية الي الجنوب وبالتالي حصر فرصة سقوط الأطار على اقصي جنوب البلاد ولكن بداية من الغد الجمعة تتقدم الرياح الشمالية الغربية لتشمل كافة الأنحاء وتودع الفاصل المداري تماما ولكن يظل فرصة لتكون بعض التكونات المحلية من السحب هناك بسبب ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة الموجودة.

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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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