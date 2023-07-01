درجات الحرارة اليوم السبت 1-7 -2023 في مصر

أعلنت الأرصاد الجوية عن مؤشرات درجات الحرارة اليوم السبت على مختلف المدن، ليسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وطقس معتدل الحرارة ليلا على تلك الأنحاء.

وتتوقع الأرصاد الجوية ارتفاع نسبة الرطوبة نهارا مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس على المدن بقيم تتراوح من 2 الى 3 درجات عن المتوقع، واعتدال حركة الرياح على القاهرة تنشط على جنوب سيناء.

درجات الحرارة في القاهرة

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على مختلف المدن، وتصل فى القاهرة 34 العظمى و 24 الصغرى، والعاصمة الإدارية 35 درجة و 23 الصغرى، ومرسى علم 37 للعظمى و 26 الصغرى.

درجات الحرارة في الإسكندرية

كما تتوقع الارصاد، أن درجات الحرارة اليوم السبت في الإسكندرية 29 للعظمى و 22 للصغرى، ورأس غارب 37 العظمى و 27 الصغرى، و6 أكتوبر 35 العظمى و 23 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة اليوم في الغردقة 39 للعظمى و 28 الصغرى، وكفر الشيخ 31 العظمى و 22 الصغرى، والمنصورة 34 العظمى و 23 الصغرى، والإسماعيلية 35 العظمى و 22 للصغرى.

وتسجل الحرارة اليوم في أسيوط 36 العظمى و 25 الصغرى، ووادي النطرون 34 العظمى و 23 الصغرى، والعلمين الجديدة 29 للعظمى و 22 الصغرى، والمنيا 36 للعظمى و 24 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة اليوم في مرسى مطروح 28 العظمى و 22 الصغرى، وشلاتين 36 للعظمى و 27 للصغرى، وسوهاج 38 للعظمى و 26 الصغرى.

درجة الحرارة فى شرم الشيخ

وتبلغ درجة الحرارة اليوم في بورسعيد 31 العظمى و 23 الصغرى، وشرم الشيخ 38 للعظمى و 27 الصغرى، وسفاجا 38 العظمى و 27 الصغرى، وحلايب 33 العظمى و 28 الصغرى، وأبو سمبل 39 العظمى و 27 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة اليوم في بني سويف 35 العظمى و 24 الصغرى، والفيوم 35 للعظمى و 24 للصغرى، والوادي الجديد 40 للعظمى و 27 الصغرى، ورفح 30 العظمى و 21 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة في الزقازيق 35 العظمى و 23 الصغرى، ورأس سدر 36 للعظمى و 24 الصغرى، ودمياط 30 العظمى و 22 الصغرى، وبنها 34 العظمى و 23 الصغرى.

وتابعت الأرصاد الجوية، أن السويس 35 العظمى و 23 الصغرى، وطابا 35 للعظمى و 26 الصغرى، والسلوم 29 العظمى و 23 الصغرى، والطور 36 العظمى و 26 الصغرى.

درجة الحرارة اليوم

كما تصل درجة الحرارة اليوم في شبين الكوم 34 للعظمى و 23 صغرى، وقنا 39 العظمى و 26 الصغرى، وطنطا 34 العظمى و 22 الصغرى، وكاترين 33 العظمى و 17 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة في دمنهور 32 للعظمى و 23 الصغرى، وسيوة 35 للعظمى و 22 صغرى، والأقصر 40 العظمى و 27 الصغرى، ورأس حدربة 33 العظمى و 28 الصغرى.

ارتفاع الرطوبة

وذكرت الأرصاد الجوية أن نسبة الرطوبة اليوم تسجل في القاهرة 75 للعظمى و 35 للصغري، والوجه البحري 82 للعظمى و 40 للصغرى، وشمال الصعيد 55 للعظمى و 20 للصغرى، و جنوب البلاد 35 للعظمى و 15 للصغرى.

وننشر في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم السبت على مختلف المدن: