درجات الحرارة اليوم السبت 1-5-2021 فى مصر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن درجات الحرارة اليوم السبت على مختلف المحافظات المصرية، إذ تسجل على القاهرة 36 للعظمى و21 للصغري، فيما تبلغ في أسوان 42 للعظمى و27 للصغرى، مع نشاط للرياح على القاهرة والوجه البحري.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة اليوم تسجل في الإسكندرية 32 للعظمى و20 للصغرى، فيما تسجل على طنطا 36 للعظمى و21 للصغرى، كما تبلغ في دمنهور 35 للعظمى و20 للصغرى.

بورسعيد تسجل 30 للعظمى

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة اليوم على بورسعيد تصل إلى 30 العظمي و20 للصغرى، ودمياط 31 للعظمى و19 للصغرى، و سيوة 40 للعظمى و 22 للصغري.

وذكرت الأرصاد الجوية، ان درجة الحرارة على رفح تبلغ 31 للعظمى و 19 للصغري، و نخل 35 للعظمى و 18 للصغري، فيما تصل على طابا 34 للعظمى و 23 للصغري، وكاترين 29 للعظمى و 17 للصغري.

كما تسجل درجات الحرارة اليوم على شرم الشيخ 39 للعظمى و 25 للصغري، والغردقة 38 للعظمى و 24 للصغري، ومرسي علم 36 للعظمى و 23 للصغري، فيما تبلغ على الفيوم 38 للعظمى و 21 للصغري.

درجات الحرارة في الصعيد

وتابعت هيئة الارصاد الجوية ان درجات الحرارة اليوم على مدن الصعيد تسجل ارتفاع ملحوظ لتصل في بني سويف إلى 38 للعظمى و 21 للصغري، والمنيا 39 للعظمى و 23 للصغري، و اسيوط 39 للعظمى و 23 للصغري.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم السبت 1-5-2021.

وأضافت الأرصاد الجوية، ان درجة الحرارة على سوهاج تصل الى 39 للعظمى و 24 للصغري، وقنا 39 للعظمى و 25 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة على أسوان 42 للعظمى و 27 للصغري، وادفو 40 للعظمى و 26 للصغري، والوادي الجديد 42 للعظمى و 25 للصغري.

الطقس في القاهرة

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية ان يسود طقس شديد الحرارة على مدن القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء و جنوب البلاد نهارا ومعتدل على كافة الأنحاء ليلا، فيما يسود طقس حار على السواحل الشمالية.

وذكرت هيئة الأرصاد ان مدن القاهرة تتعرض لنشاط حركة الرياح بسرعة 17 عقدة، فيما تسجل حركة الرياح على السواحل الشمالية 14 عقدة، كما تتعرض شمال الصعيد إلى رياح نشطة بسرعة 18 عقدة.

نسبة الرطوبة

وذكرت الأرصاد، أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 65% للعظمي و 35 للصغرى، أما السواحل الشمالية وتصل الرطوبة إلى 75 للعظمى، و 40 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 40 للعظمى و 25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 25 للعظمى و 15 للصغري.