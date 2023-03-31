درجات الحرارة اليوم السبت 1-4-2023 في مصر

تنشر بوابة “المال” الإلكترونية مؤشرات درجات الحرارة اليوم السبت الأول من شهر أبريل، لتشهد طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، و طقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد، وبارد ليلا على جميع الأنحاء.

وأضافت الأرصاد، أن حركة الرياح تنشط على مدن شمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة، وتعتدل على باقي المدن، مع ظهور شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

درجات الحرارة اليوم في القاهرة

وتعرض الأرصاد الجوية، تفاصيل درجات الحرارة اليوم السبت على كافة الأنحاء، وتصل في القاهرة 23 العظمى و14 الصغرى، والعاصمة الإدارية 23 للعظمى و 14 الصغرى، وسوهاج 26 للعظمى و 13 للصغرى، والعريش 22 العظمى و14 الصغرى.

درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية

وتصل درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية 22 للعظمى و 14 الصغرى، ومدينة 6 أكتوبر 23 للعظمى و 13 للصغرى، وطنطا 22 للعظمى و 14 للصغرى، وبني سويف 24 العظمى و 12 للصغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة اليوم في أسوان 27 للعظمى و 16 الصغرى، ودمياط 22 للعظمى و 14 للصغرى، والأقصر 27 العظمى و16 الصغرى، ورأس حدربة 26 العظمى و 17 للصغرى.

درجة الحرارة اليوم في بني سويف

وأضافت الأرصاد، أن درجة الحرارة اليوم في بني سويف 24 العظمى و 12 للصغرى، أبوسمبل 26 للعظمى و 16 الصغرى، وسيوة 24 للعظمى و11 صغرى، وطابا 21 للعظمى و 14 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة في أبو رماد 24 العظمى و16 الصغرى، وأسيوط 25 العظمى و12 الصغرى، والفيوم 24 للعظمى و 13 للصغرى، والزقازيق 23 العظمى و 14 الصغرى.

كما تصل درجة الحرارة اليوم على شرم الشيخ 25 للعظمى و 17 للصغرى، والغردقة 26 للعظمى و 16 الصغرى، والسويس 23 العظمى و13 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة اليوم في المنيا 24 للعظمى و 12 للصغرى، والطور 24 العظمى و15 الصغرى،، وكفر الشيخ 22 العظمى و14 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم في رأس سدر 23 للعظمى و 14 الصغرى، وادى النطرون وقنا 26 العظمى و15 الصغرى، مرسى علم 25 للعظمى و15 الصغرى.

درجة الحرارة اليوم

وذكرت درجة الحرارة في وادي النطرون 22 العظمى و13 الصغرى، ونخل 19 العظمى و 10 للصغرى، والإسماعيلية 24 العظمى و12 للصغرى، والعلمين الجديدة 22 للعظمى و 13 للصغرى، ودمنهور 22 للعظمى و14 الصغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة اليوم في شلاتين 27 للعظمى و 18 صغرى، وحلايب 25 العظمى و 17 صغرى، ورأس غارب 23 للعظمى و14 للصغرى.

درجة الحرارة فى سفاجا

وأوضحت الأرصاد، أن درجة الحرارة اليوم في المنصورة 22 العظمى و13 الصغرى، والوادي الجديد 26 للعظمى و 13 الصغرى، ورفح 21 العظمى و 13 الصغرى، سفاجا 25 للعظمى و14 الصغرى، وشبين الكوم 23 للعظمى و14 صغرى.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم السبت على مختلف المدن: