درجات الحرارة اليوم السبت 1-10-2022 في مصر

تتوقع الأرصاد الجوية طقسا شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد وحر رطب على السواحل الشمالية، وفق درجات الحرارة اليوم على مختلف الأنحاء.

كما يسود طقس ليلا معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتتعرض الطرق الرئيسية إلى شبورة مائية صباحا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.

وتابعت أن هناك نشاطا للرياح وفق درجات الحرارة اليوم على مناطق من القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة بسرعة تتراوح من 15 عقدة إلى 19 عقدة.

درجات الحرارة اليوم

وتتوقع الأرصاد الجوية، أن تصل درجات الحرارة اليوم على القاهرة 36 للعظمى و 25 للصغرى، والعاصمة الإدارية 36 للعظمى و 25 للصغرى، ووادي النطرون 36 للعظمى و 24 للصغرى، ومطروح 31 للعظمى و 23 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم فى الفيوم 39 للعظمى و 24 للصغرى، والفيوم 39 للعظمى و 24 للصغرى، ومدينة أكتوبر 36 للعظمى و 24 للصغرى.

درجات الحرارة فى الإسكندرية

كما تصل درجات الحرارة فى الإسكندرية 33 للعظمى و 24 للصغرى، والعلمين الجديدة 32 للعظمى و 24 للصغرى، وينها 36 للعظمى و 24 للصغرى، ودمنهور 35 للعظمى و 24 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة فى بورسعيد 31 للعظمى و 26 للصغرى، والإسماعيلية 37 للعظمى و 24 للصغرى، والسويس 36 للعظمى و 24 للصغرى.

والزقازيق 36 للعظمى و 23 للصغرى، وشبين الكوم 36 للعظمى و 24 للصغرى، والعريش 33 للعظمى و 24 للصغرى، وسيوة 39 للعظمى و 25 للصغرى، ورأس سدر 35 للعظمى و 24 للصغرى، وطابا 35 للعظمى و 24 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة فى شرم الشيخ 37 للعظمى و 29 للصغرى، والغردقة 40 للعظمى و 28 للصغرى، ومرسي علم 36 للعظمى و 29 للصغرى،

وتصل درجة الحرارة في بني سويف 39 للعظمى و 23 للصغرى، والمنيا 40 للعظمى و 24 للصغرى، وأسيوط 41 للعظمى و 25 للصغرى.

درجة الحرارة اليوم

وتصل درجة الحرارة اليوم فى سوهاج 41 للعظمى و 25 للصغرى، وقنا 42 للعظمى و 26 للصغرى، والأقصر 42 للعظمى و 26 للصغرى.

وتابع أن درجة الحرارة فى أسوان 43 للعظمى و 28 للصغرى، والوادي الجديد 42 للعظمى و 28 للصغرى، وأبو سمبل 41 للعظمى و 27 للصغرى، وحلايب 33 للعظمى و 28 للصغرى.

نسبة الرطوبة اليوم

وتصل نسبة الرطوبة اليوم على القاهرة 80 للعظمى و 35 للصغرى، والوجه البحري 80 للعظمى و 35 للصغرى، والسواحل الشمالية 85 للعظمى و 50 للصغرى.

كما تسجل الرطوبة اليوم فى شمال الصعيد 55 للعظمى و 20 للصغرى، وجنوب الصعيد 30 للعظمى و 15 للصغرى.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على كافة المدن والمحافظات المصرية: