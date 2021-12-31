درجات الحرارة اليوم السبت 1-1-2022 في مصر

تتوقع هيئة الأرصاد استمرار السحب الممطرة على أغلب المدن وفق درجات الحرارة اليوم السبت، لتشهد أمطارًا متوسطة الحدوث على مناطق من شمال الصعيد على فترات من اليوم قد تصل إلى حد السيول على مرتفعات سيناء والبحر الأحمر.

الأمطار اليوم

وذكرت أن هناك أمطارًا خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة، تمتد إلى القاهرة الكبرى ومدن القناه وجنوب الصعيد، على فترات متقطعة وفق درجات الحرارة اليوم.

وتابعت الأرصاد، أن مدن القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد يسودها طقس مائل للبرودة نهارًا وشديد البرودة ليلا.

وأضافت أن مدن جنوب سيناء وجنوب البلاد والصعيد يسودها طقس مائل للدفء نهارا وشديد البرودة ليلا تصل إلى حد الصقيع على سيناء.

درجات الحرارة في القاهرة

وننشر في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على كل المدن المصرية، وتبلغ على القاهرة 17 للعظمى و11 للصغري، ووادي النطرون 17 للعظمي و 10 للصغري، ومرسي مطروح 18 للعظمي و 11 للصغري.

درجات الحرارة في الاسكندرية

وتبلغ درجات الحرارة في الاسكندرية 17 للعظمي و 12 للصغري، وطنطا 17 للعظمي و 10 للصغري، وبلطيم 16 للعظمي و 12 للصغري، وشبين الكوم 17 للعظمي و 11 للصغري، ودمنهور 17 للعظمي و 11 للصغري.

وتتوقع ان تصل درجات الحرارة اليوم على مدن القناه، في السويس 18 للعظمي و11 للصغري، وبورسعيد 17 للعظمي و 11 للصغري، والاسماعيلية 19 للعظمي و 13 للصغري.

درجة الحرارة فى العريش

وتبلغ درجة الحرارة اليوم على العريش 18 للعظمي و 11 للصغري، ورفح 18 للعظمي و 10 للصغري، وراس سدر 18 للعظمي و 11 للصغري.

وتابعت ان درجة الحرارة اليوم في طابا 18 للعظمي و 10 للصغري، وكاترين 13 للعظمي و 3 للصغري، والطور 20 للعظمي و 11 للصغري، وشرم الشيخ 22 للعظمي و 14 للصغري.

كما تصل درجة الحرارة فى الغردقة 21 للعظمي و 13 للصغري، ومرسي علم 21 للعظمي و 14 للصغري، والفيوم 17 للعظمي و 10 للصغري.

وتسجل في بني سويف 17 للعظمي و 9 للصغري، والمنيا 17 للعظمي و 7 للصغري، واسيوط 17 للعظمي و 8 للصغري، وسوهاج 19 للعظمي و 9 للصغري.

درجة الحرارة اليوم

كما تصل درجة الحرارة في أسوان 23 للعظمي و 11 للصغري، والاقصر 22 للعظمي و 10 للصغري، وابوسمبل 23 للعظمي و 10 للصغري، والوادي الجديد 21 للعظمي و 5 للصغري.

نسبة الرطوبة

وتصل الرطوبة اليوم على القاهرة 86 للعظمي و 30 للصغري، والسواحل الشمالية 90 للعظمي و 40 للصغري، وشمال الصعيد 40 للعظمي و 25 للصغري، وجنوب الصعيد 30 للعظمي و 15 للصغري.

كما تنشط حركة الرياح على مناطق من جنوب البلاد، وتسجل سرعتها على القاهرة 10 عقدة، والسواحل الشمالية 13 عقدة، وشمال وجنوب الصعيد 15 عقدة.

وتنشر بوابة “المال” الإلكترونية تفاصيل درجات الحرارة اليوم على كافة المدن و المحافظات المصرية: