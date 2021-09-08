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درجات الحرارة اليوم الخميس 9-9-2021 فى مصر

وتصل درجات الحرارة فى شرم الشيخ 39 للعظمي و 29 للصغري
عصام عميرة 1:21 ص, الخميس, 9 سبتمبر 21 1:21 ص, الخميس, 9 سبتمبر 21

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة اليوم الخميس على مختلف المدن والمحافظات المصرية، وتسجل فى القاهرة 36 للعظمي و 25 للصغري، ليسود طقس حار رطب على القاهرة الكبري والوجة البحري نهارا، ومعتدل ليلا.

وأضافت الأرصاد، أن مدن السواحل الشمالية تشهد طقس مائل للحرارة نهارا ومعتدل ليلا، وطقس شديد الحرارة على جنوب البلاد وجنوب سيناء، معتدل ليلا على تلك الانحاء.

حركة الرياح اليوم فى مصر

وتتوقع الأرصاد نشاط لحركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وتسجل فى القاهرة 17 عقدة، والسواحل الشمالية 16 عقدة، وشمال الصعيد 18 عقدة، وجنوب الصعيد 18 عقدة.

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وذكرت الأرصاد، أن هناك فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية وشمال الدلتا “السلوم و كفر الشيخ و البحيرة” على فترات متقطعة من 30 الى 40 %.

درجات الحرارة في القاهرة

وتعرض الأرصاد الجوية، تفاصيل درجات الحرارة اليوم على مختلف المدن، في القاهرة ٣٦ للعظمي و ٢٥ للصغري، و شبين الكوم ٣٦ للعظمي و ٢٦ للصغري.

درجات الحرارة في الإسكندرية

كما تسجل درجات الحرارة في الإسكندرية تبلغ ٣١ للعظمي و ٢٦ للصغري، وطنطا ٣٥ للعظمي و ٢٤ للصغري، ومرسي مطروح 30 للعظمي و 25 للصغري.

وتابعت الأرصاد، أن درجات الحرارة في السويس ٣٦ للعظمي و ٢٦ للصغري، و الإسماعيلية ٣٦ للعظمي و ٢٤ للصغري، وبورسعيد ٣٢ للعظمي و ٢٦ للصغري.

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وتبلغ فى طابا ٣٤ للعظمي و ٢٤ للصغري، وشرم الشيخ ٣٩ للعظمي و ٢٩ للصغري.

كما تسجل في الغردقة ٣٩ للعظمي و ٢٩ للصغري، و مرسي علم ٣٧ للعظمي و ٢٨ للصغري، والفيوم ٣٦ للعظمي و ٢٥ للصغري.

وتصل درجة الحرارة في سوهاج ٣٩ للعظمي و ٢٦ للصغري، واسيوط ٣٨ للعظمي و ٢٣ للصغري، وقنا ٤٠ للعظمي و ٢٧ للصغري، و أسوان ٤٣ للعظمي و ٢٨ للصغري، والوادي الجديد ٤٢ للعظمي و ٢٨ للصغري.

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نسبة الرطوبة

واوضحت الارصاد، أن نسبة الرطوبة اليوم تصل في القاهرة الكبري ٨٦ للعظمي و ٣٠ للصغري، و السواحل الشمالية ٩٠ للعظمي و ٤٠ للصغري، وشمال الصعيد ٤٠ للعظمي و ٢٥ للصغري، وجنوب الصعيد ٣٠ للعظمي و١٥ للصغري.

وتنشر بوابة “المال” الإلكترونية تفاصيل درجات الحرارة اليوم على المدن والمحافظات المصرية:

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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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