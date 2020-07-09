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درجات الحرارة اليوم الخميس 9-7-2020 فى مصر

وتسجل درجات الحرارة المتوقعة اليوم فى القاهرة العظمى 33 والصغرى 25
عصام عميرة 7:57 ص, الخميس, 9 يوليو 20 7:57 ص, الخميس, 9 يوليو 20

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توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد القاهرة ومدن الوجه البحري طقسا مائل للحرارة رطب نهارًا معتدل ليلًا، يصاحبه شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة، وفقا لبيان درجات الحراة اليوم المتوقعة على المحافظات المصرية .

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن شمال البلاد تتأثر بامتداد مرتفع العروض الوسطي، بينما يظل جنوب البلاد تحت تأثير منخفض الهند الموسمي وتتراجع درجات الحرارة اليوم .

كما تشهد السواحل الشمالية، طقس معتدل نهارًا لطيف ليلًا، مع فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من الوجه البحري والسواحل الغربية، والرياح معتدلة.

حالة الطقس فى الصعيد

فيما يكون طقس شمال الصعيد، حار نهارًا معتدلًا ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، أما جنوب الصعيد فالطقس شديد الحرارة نهارًا معتدل ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الخميس 9-7-2020.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية ، أن هناك فرصة أخرى لسقوط الأمطار تكون موجودة غداً على شمال وشرق البلاد تكون خفيفة كما هي واضحة في الخريطة (الثانية) حيث تشير إلى كمية الرطوبة البنائية في مستوى ٧٠٠ ملي بار وتوضح أماكن تكون السحب كما تشير الخريطة (الأولى ) إلى نسبه سقوط الأمطار علي أماكن متفرقة تصل من (١٠ إلى ٣٠٪).

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 33 والصغرى 25، أما الإسكندرية فالعظمى 28 والصغرى 23.

وفي شرم الشيخ العظمى 36 والصغرى 27، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 26، ودمنهور العظمى 32 والصغرى 23.

درجات الحرارة اليوم فى مصر

كما تسجل درجة الحرارة اليوم في محافظة أسوان 42 درجة للعظمى و29 للصغرى، أما محافظة قنا فتسجل 40 درجة للعظمى و26 للصغرى، وتسجل مدينة سيوة درجة حرارة للعظمى تصل إلى 35 والصغرى 23.

مستوي الرطوبة اليوم

وأفادت الأرصاد بأن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 83 للعظمى و35 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 87 للعظمى، و45 للصغرى، وعلى شمال الصعيد 45 للعظمى و25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 35 للعظمى و18 للصغرى.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر:

المدينةالعظميالصغري
القاهرة3325
الاسكندرية2823
طنطا
3224
شبين الكوم3324
دمنهور3223
بلطيم
3024
مطروح
2922
السلوم
3021
سيوة3523
بورسعيد
2923
دمياط
2924
الزقازيق
3224
الإسماعيلية
3522
السويس3424
العريش3422
رفح3121
رأس سدر
3725
نخل3416
نويبع3727
طابا3524
كاترين2916
الطور3726
شرم الشيخ3627
الغردقة
3526
مرسي علم3728
الفيوم3625
بني سويف3625
المنيا3724
أسيوط3725
سوهاج4026
قنا4026
الأقصر
4128
أسوان4229
أبوسمبل
4228
الوادى الجديد
4326
شلاتين3728
حلايب3629
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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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