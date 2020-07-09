درجات الحرارة اليوم الخميس 9-7-2020 فى مصر

توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد القاهرة ومدن الوجه البحري طقسا مائل للحرارة رطب نهارًا معتدل ليلًا، يصاحبه شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة، وفقا لبيان درجات الحراة اليوم المتوقعة على المحافظات المصرية .

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن شمال البلاد تتأثر بامتداد مرتفع العروض الوسطي، بينما يظل جنوب البلاد تحت تأثير منخفض الهند الموسمي وتتراجع درجات الحرارة اليوم .

كما تشهد السواحل الشمالية، طقس معتدل نهارًا لطيف ليلًا، مع فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من الوجه البحري والسواحل الغربية، والرياح معتدلة.

حالة الطقس فى الصعيد

فيما يكون طقس شمال الصعيد، حار نهارًا معتدلًا ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، أما جنوب الصعيد فالطقس شديد الحرارة نهارًا معتدل ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الخميس 9-7-2020.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية ، أن هناك فرصة أخرى لسقوط الأمطار تكون موجودة غداً على شمال وشرق البلاد تكون خفيفة كما هي واضحة في الخريطة (الثانية) حيث تشير إلى كمية الرطوبة البنائية في مستوى ٧٠٠ ملي بار وتوضح أماكن تكون السحب كما تشير الخريطة (الأولى ) إلى نسبه سقوط الأمطار علي أماكن متفرقة تصل من (١٠ إلى ٣٠٪).

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 33 والصغرى 25، أما الإسكندرية فالعظمى 28 والصغرى 23.

وفي شرم الشيخ العظمى 36 والصغرى 27، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 26، ودمنهور العظمى 32 والصغرى 23.

درجات الحرارة اليوم فى مصر

كما تسجل درجة الحرارة اليوم في محافظة أسوان 42 درجة للعظمى و29 للصغرى، أما محافظة قنا فتسجل 40 درجة للعظمى و26 للصغرى، وتسجل مدينة سيوة درجة حرارة للعظمى تصل إلى 35 والصغرى 23.

مستوي الرطوبة اليوم

وأفادت الأرصاد بأن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 83 للعظمى و35 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 87 للعظمى، و45 للصغرى، وعلى شمال الصعيد 45 للعظمى و25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 35 للعظمى و18 للصغرى.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر: