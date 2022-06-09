درجات الحرارة اليوم الخميس 9-6-2022 فى مصر

كشفت الأرصاد الجوية عن ارتفاع درجات الحرارة اليوم الخميس على كافة الانحاء، ليسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالبة وجنوب سيناء وجنوب البلاد وحار نهارا على السواحل الغربية.

وأضافت الأرصاد الجوية، أن كافة المدن تشهد طقس معتدل على كافة الأنحاء، مع شبورة مائية صباحا كثيفة علي الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.

كما تنشط حركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، وتسجل سرعتها من 15 الى 17 عقدة على بعض المدن.

درجات الحرارة فى القاهرة

وتبلغ درجات الحرارة اليوم على القاهرة 38 للعظمي و 24 للصغري، ، وبلطيم 31 للعظمي و 22 للصغري، ومطروح 30 للعظمي و 22 للصغري، والسلوم 31 للعظمي و 21 للصغري.

درجات الحرارة فى الاسكندرية

كما تصل درجات الحرارة اليوم فى الاسكندرية 32 للعظمي و 23 للصغري، وطنطا 37 للعظمي و 23 للصغري، وشبين الكوم 37 للعظمي و 23 للصغري، ودمنهور 36 للعظمي و 22 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم شرم الشيخ 39 للعظمي و 27 للصغري، والغردقة 38 للعظمب و 28 للصغري، ومرسي علم 37 للعظمي و 24 للصغري، والعريش 35 للعظمي و 22 لصغري، ورفح 34 للعظمي و 23 للصغري.

وتصل درجة الحرارة اليوم فى بورسعيد 36 للعظمي و 24 للصغري، والاسماعيلية 39 للعظمي و 24 للصغري.

درجة الحرارة فى السويس

وتبلغ درجة الحرارة فى السويس 38 للعظمي و 23 للصغري، والفيوم 39 للعظمي و 22 للصغري، وبني سويف 40 للعظمي و 23 للصغري.

وتسجل درجة الحرارة فى طابا 38 للعظمي و 22 للصغري، وكاترين 36 للعظمي و 18 للصغري، وراس سدر 39 للعظمي و 23 للصغري.

وذكرت الارصاد، أن حالة البحر المتوسط من خفيف الى معتدل بارتفاع امواج من 1 الى 1.5 متر، فيما تعتدل حالة البحر الاحمر بارتفاع امواج يصل الى 2.25 متر، واتجاة رياح شمالية غربية.

نصائح هيئة الأرصاد للتخفيف من الموجة الحارة :

تتوقع الارصاد ان تشهد البلاد طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب البلاد حار على السواحل الشمالية اعتبارا من اليوم حتى مطلع الأسبوع المقبل .

ووجهت هيئة الارصاد عدة نصائح للمواطنين للتعامل مع موجة الطقس شديدة الحرارة، وهيا الإكثار من تناول السوائل، وارتداء الملابس القطنية والفضفاضة، وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس وخاصة فى ساعة الذروة من الساعة(١٢ ظهرا حتى الساعة ٣ عصرا).

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على مختلف المحافظات والمدن: