درجات الحرارة اليوم الخميس 8-9-2022 فى مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، طقسا حارا رطبا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مع نشاط لحركة الرياح على تلك الأنحاء، مع فرص تساقط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية.

كما يسود طقس ليلا معتدل الحرارة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ومائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وتصل سرعته الرياح على القاهرة 17 عقدة.

درجات الحرارة فى القاهرة

واضافت الهيئة العامة للارصاد الجوية، ان درجات الحرارة اليوم تصل فى القاهرة 33 للعظمى و 24 للصغرى، والعاصمة الإدارية 33 للعظمى و 24 للصغرى، وأكتوبر 33 للعظمى و 23 للصغرى، وبنها 32 للعظمى و 34 للصغرى.

درجات الحرارة فى الاسكندرية

كما تصل درجات الحرارة اليوم فى الاسكندرية 30 للعظمى و 25 للصغرى، والعلمين الجديدة 30 للعمى و 25 للصغرى، و مرسي مطروح 29 للعظمى و 25 للصغرى، والسلوم 30 للعظمى و 24 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة فى المنصورة 33 للعظمى و 23 للصغرى، ودمياط 31 للعظمى و 24 للصغرى، وكفر الشيخ 32 للعظمى و 23 للصغرى، وشبين الكوم 33 للعظمى و 24 للصغرى.

درجة الحرارة

كما تصل درجة الحرارة اليوم فى بورسعيد 30 للعظمى و 24 للصغرى، والإسماعيلية 34 للعظمى و 24 للصغرى، والسويس 34 للعظمى و 23 للصغرى، وطنطا 32 للعظمى و 23 للصغرى، وشلاتين 36 للعظمى و 27 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم العريش 31 للعظمى و 24 للصغرى، و الطور 33 للعظمى و 27 للصغرى، ورفح 31 للعظمى و 23 للصغرى، وكاترين 31 للعظمى 23 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة اليوم فى شرم الشيخ 37 للعظمى و 27 للصغرى، والغردقة 37 للعظمى و 27 للصغرى، ومرسي علم 35 للعظمى و 26 للصغرى، والفيوم 33 للعظمى و 21 للصغرى، وبني سويف 33 للعظمى و 21 للصغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة فى أسيوط 35 للعظمى و 23 للصغرى، وسوهاج 35 للعظمى و 24 للصغرى، وقنا 36 للعظمى و 26 للصغرى، والأقصر 37 للعظمى و 27 للصغرى.

وتسجل في أسوان 38 للعظمى و 27 للصغرى، والوادي الجديد 38 للعظمى و 26 للصغرى، وابوسمبل 38 للعظمى و 27 للصغرى، ورأس حدربة 35 للعظمى و 26 للصغرى.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على كافة المدن والمحافظات المصرية: